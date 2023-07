‘Estamos otimistas e próximos de texto ideal’, diz Tarcísio sobre reforma tributária

Governadores do Codesul, Cosud e Mato Grosso do Sul querem revisão na governança do conselho federativo e novo modelo no Comsefaz

Bruno Escolastico/Ato Press/Estadão Conteúdo Tarcísio participou de coletiva de imprensa nesta terça-feira



Nesta terça-feira, 4, os governadores do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) e do Cosud (Consórcio de Integração do Sul e do Sudeste) se reuniram em Brasília para discutir pontos do texto da reforma tributária. Em coletiva concedida durante a noite, Cláudio Castro (RJ), Eduardo Leite (RS), Jorginho Mello (SC), Ratinho Júnior (PR), Renato Casagrande (ES), Tarcísio Freitas (SP) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) explicaram algumas de suas reivindicações no texto. “Precisamos ajustar alguns pontos, sobretudo a questão da governança do conselho federativo, é o ponto que preocupa mais, o que estava no primeiro texto não atende e não é representativa, então a gente precisa de uma coisa mais simples, mais ágil e representativa. Estamos sentindo uma total boa vontade do relator para fazer as mudanças”, disse o governador Tarcísio de Freitas se referindo ao apoio do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). “Acho que está muito perto daquilo que é o ideal, então estamos muito otimistas com a votação. Acho que estamos com a melhor chance que já tivemos em ter uma reforma tributária, uma modernização do sistema tributário da nossa história recente”, completou Tarcísio.

Renato Casagrande ressaltou que o governo está trabalhando nesse momento só com a escuta de governadores e prefeitos. “Eles estão num processo de conversar, de ouvir, estão formando um grande tabuleiro para poder chegar amanhã a noite ou na quinta-feira e apresentar um relatório que possa aperfeiçoar algum dos itens do que ele apresentou”, disse na coletiva. Os governadores também pedem uma nova forma de divisão do “poder” não baseado em número de Estados por região e nem no número da população do Estado. “Nós queremos algo em que todas as regiões se sintam contempladas e não uma ou duas regiões acabem tendo uma preponderância por um voto simples, essa é a nossa maior preocupação hoje”, citou o governador do Rio, Cláudio Castro, comparando o modelo atual da Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados). Romeu Zema (MG) esteve na reunião, mas não participou da coletiva de imprensa.