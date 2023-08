Senado vai realizar sessão temática com governadores para discutir o texto da reforma tributária

Presidente da Casa quer que governadores tragam suas contribuições e pontos que não estão de acordo dentro da matéria para discussão no Plenário

Pedro Gontijo/Senado Federal Rodrigo Pacheco deseja que reforma tributátia tramite só pela CCJ e depois vá direto ao Plenário



A tramitação da reforma tributária no Senado Federal deve começar a efetivamente na próxima quarta-feira, 9, com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). No encontro, o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (PDT), vai oficializar a indicação do senador Eduardo Braga (MDB) como relator da matéria. Braga defende mais debate sobre a reforma tributária e que essas discussões sejam feitas não só nas sessões conjuntas da CCJ e da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Para o parlamentar, o debate deve ser estendido para outros colegiados, citando como exemplo a Comissão de Desenvolvimento Regional. Ele afirmou que o presidente do senado, Rodrigo Pacheco (PSB), convidou líderes para realizar uma sessão de debate no plenário com a presença dos 27 governadores.

O objetivo é que eles tragam suas contribuições e pontos que não estão de acordo dentro da reforma tributária. Pacheco indicou que deseja que a matéria tramite só pela CCJ e depois vá direto ao Plenário. A oposição já se articula para tentar trazer mais debates para a reforma tributária e para que a medida seja modificada durante a votação no Senado. Os parlamentares afirmam que, na Câmara, a reforma foi aprovada sem muitos debates. No Senado Federal, foi criado um grupo de trabalho sobre a reforma tributária na Comissão de Assuntos Econômicos para trazer várias contribuições ao relatório.

*Com informações da repórter Iasmin Costa