Lula decide dar ministérios a Republicanos e PP, mas quer conversa ‘olho no olho’

Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, confirmou nesta sexta-feira que os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho vão entrar no governo federal; medida visa maior apoio no Congresso

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, concede coletiva de imprensa no salão verde do Congresso Nacional em Brasília (DF), nesta terça-feira (11).



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira, 4, que os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) serão ministros na pequena reforma que o governo Lula terá em breve. Segundo Padilha, as conversas diretas com o presidente ainda ocorrerão neste mês. “Já tem uma decisão do presidente Lula de trazer esses dois parlamentares [Fufuca e Silvio Costa], que representam duas bancadas importantes do Congresso Nacional. Porém, mais do que elas, podem atrair outros parlamentares, trazer para o governo para ocupar postos de ministérios”, afirmou o ministro à imprensa. Em sua fala, Padilha não informou quais pastas cada um dos dois ocupará, mas ele disse que o presidente Lula “gosta” de construir uma relação com as lideranças partidárias, a fim de ampliar sua base no Congresso Nacional. “Essas conversas olho no olho vão acontecer no mês de agosto, e a decisão do presidente Lula já é de trazer essas forças partidárias, essas bancadas de deputados federais para o governo contribuindo com a votação dos projetos”, acrescentou.

A governabilidade foi um dos entraves neste primeiro semestre de terceiro mandato do Lula. O Executivo não tem maioria entre os parlamentares e precisa negociar, a fim de que aspropostas enviadas ao Parlamento sejam aprovadas e entrem em vigor. Direções nos ministérios , por exemplo, tornaram-se instrumentos de barganha. Neste caso específico, a troca ocorre depois do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizer que não havia consenso para a aprovação do arcabouço fiscal. Em outras ocasiões, o presidente Lula já afirmou que a entrada do “Centrão” no governo vai garantir mais tranquilidade para as aprovações das medidas encaminhadas pelo Executivo.

Com adesão do Partido Progressita (PP) e do Republicanos ao terceiro mandato de Lula, a base do governo chegar a 300 parlamentares, mais da metade do total da Câmara. André Fufuca está sendo cotado para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, substituindo o Wellington Dias; e Silvio Costa Filho, poderá ficar com o Ministério do Esporte, substituindo atual ministra Ana Moser.