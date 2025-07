Regulamentação da BR do Mar vai reduzir custos logísticos de 20% a 60%, diz ministro

De acordo com ministro, setor portuário teve um crescimento de quase 5%, enquanto portos públicos cresceram 7%

Ministro Silvio Costa Filho afirmou que setor portuário cresceu quase 5% e portos públicos 7%



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou em despacho interno, nesta quarta-feira (16), o decreto que regulamenta o programa BR do Mar, que irá estimular o crescimento de cabotagem entre portos brasileiros, além de criar novas rotas e reduzir custos logísticos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a regulamentação desse projeto irá reduzir custos logísticos de 20% a 60%. Afirmação ocorreu durante cerimônia de assinatura desse decreto. A navegação de cabotagem é aquela realizada entre os portos do país, utilizando a via marítima e as vias navegáveis interiores. A lei sobre o Programa da BR do Mar foi sancionada em janeiro de 2022.

“A BR do Mar vai fazer com que a gente possa utilizar nossos mares e rios, mas sobretudo os 8 mil km de litoral brasileiro para transformar numa grande BR, para ampliarmos a cabotagem no Brasil. Saímos de 1,2 milhão de contêineres para 2 milhões de contêineres em movimentação”, afirmou o ministro.

Ainda segundo Costa e Filho, em 2024, o setor portuário cresceu quase 5% e os portos públicos tiveram um crescimento de 7%. Já o serviço de contêineres teve uma evolução de mais de 18% no Brasil.

Publicada por Nícolas Robert