Governo Lula expressa sua preocupação e reforça pedido para solução mútua a fim de evitar prejuízos ao comércio bilateral; texto é endereçado ao secretário de Comércio dos EUA e ao representante de Comércio

O governo brasileiro, sob a liderança de Lula, manifestou sua insatisfação em uma carta enviada aos Estados Unidos, exigindo uma resposta sobre a nova sobretaxa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump a produtos do Brasil. O documento, que foi assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi enviado nesta terça-feira (15) e cobra um retorno após uma primeira carta enviada ainda no dia 16 de maio, antes do anúncio das novas tarifas.

Na correspondência, o Brasil expressa sua preocupação com a implementação das tarifas, que entrarão em vigor em 1° de agosto. O texto é endereçado ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e ao representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer.

“O Governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio, feito em 9 de julho, da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, a partir de 1° de agosto”, diz o texto.

Nos últimos 15 anos, o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos tem enfrentado déficits significativos, que somam quase US$ 410 bilhões, segundo dados do governo dos EUA. Para enfrentar essa situação, o governo brasileiro tem mantido conversas com autoridades norte-americanas, buscando alternativas que possam melhorar essa relação comercial. “Para fazer avançar essas negociações, o Brasil solicitou, em diversas ocasiões, que os EUA identificassem áreas específicas de preocupação para o governo norte-americano”, diz a carta.

Geraldo Alckmin tem se reunido com representantes dos setores industrial e agropecuário para avaliar os impactos da nova sobretaxa. Durante essas reuniões, os líderes da indústria enfatizaram a importância de evitar medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Alckmin, por sua vez, destacou a necessidade de manter um diálogo aberto entre os setores produtivos dos dois países, visando encontrar soluções que beneficiem ambos os lados.

