‘Reis dos dividendos’ não valem a pena: estes fundos imobiliários pagaram até 21% em 2023, mas outra lista de FIIs que é recomendada para 2024

Os 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2023 podem não ter a mesma ‘generosidade’ neste ano que está começando; veja opções melhores

Shutterstock Saldo foi positivo para os fundos imobiliários em 2023



Imagine investir R$ 10 mil e lucrar R$ 2.100 só com o pagamento de dividendos. Foi isso que alguns fundos imobiliários entregaram em 2023, com um retorno de até 21% em proventos. Mas será que é hora de investir nesses FIIs? Dê uma olhada na lista a seguir dos 10 “reis dos dividendos” em 2023:

Trata-se de proventos bem acima da Selic, mas isso não significa que é um sinal para colocar esses FIIs na sua carteira em 2024. Explico quais são os riscos. O primeiro deles é que retornos passados não garantem lucros futuros. Portanto, estes FIIs que pagaram dividendos gigantes em 2023 podem não ter a mesma “generosidade” em 2024. O segundo é que, além dos dividendos distribuídos, é preciso estar de olho nos fundamentos desses ativos. Na lista dos 10 “reis dos dividendos” de 2023, estão alguns fundos com problemas de inadimplência, como o Hectare CE (HCTR11), por exemplo. Caso não se recorde, esse FII despencou quase 63% na bolsa por estar sofrendo com os “calotes”:

Portanto, mesmo com o HCTR11 distribuindo 18% em proventos, os investidores desse fundo imobiliário acabaram o ano no prejuízo devido à queda do preço das cotas. Isso mostra que não basta só considerar os proventos na hora de investir. É preciso olhar quais são as perspectivas daqui para frente em cada fundo imobiliário para fazer escolhas mais fundamentadas. Mas, afinal, quais são os melhores FIIs para investir no ano que está se iniciando?

5 FUNDOS IMOBILIÁRIOS RECOMENDADOS PARA 2024: VEJA LISTA GRATUITA AQUI

Os ‘reis dos dividendos’ de 2024? Estes são os FIIs recomendados para investir olhando para o futuro

O saldo foi positivo para os fundos imobiliários em 2023. O Ifix, principal índice dos FIIs na bolsa, saltou 15% no acumulado do ano e, como você viu, alguns fundos pagaram percentuais bem “gordos” em dividendos. Mas a verdade é que, embora estes rankings sejam interessantes para uma retrospectiva dos investimentos no ano, o que importa agora é olhar para frente. Os analistas da Empiricus Research, em parceria com o SD Select, acreditam que existem 5 fundos imobiliários que são os melhores para investir em 2024. Isso porque são FIIs de qualidade, com boa perspectiva de valorização das cotas e dividendos que podem ultrapassar os 2 dígitos.

Para ter ideia do potencial que o ano de 2024 guarda para os FIIs, um fundo imobiliário recomendado recentemente por esta equipe de análise foi o BTLG11, com perspectiva de valorização de 15% no próximo ano e dividendos de 10% ao ano. Ou seja, é possível ganhar muito dinheiro nesta classe de ativos no próximo ano. Foi pensando nisso que os analistas da Empiricus Research decidiram liberar o nome de 5 FIIs que acreditam ser os melhores para ter em carteira daqui para frente. E a melhor parte: você pode conhecer esses 5 fundos imobiliários sem gastar nem um centavo, graças a uma cortesia da Empiricus Research e do SD Select.

FIIs PARA 2024: VEJA 5 RECOMENDAÇÕES GRATUITAMENTE

Saiba onde investir em 2024 nesta seleção completa de ativos

Além dos 5 FIIs recomendados pela Empiricus Research, o SD Select também está reunindo recomendações gratuitas de:

Ações;

Papéis pagadores de dividendos;

Criptomoedas; e

Renda fixa.

Trata-se de uma carteira completa para começar o ano de 2024 com o pé direito e buscar ganhar dinheiro no ano que está começando. Veja bem: você entrou nesta matéria apenas para saber quais são os fundos imobiliários candidatos a poderem se tornar os “reis dos dividendos” em 2024 e pode sair com um portfólio diversificado. É totalmente gratuito e você não tem nada a perder. Para acessar as 5 recomendações de fundos imobiliários em primeira mão e as indicações das outras classes de ativos, basta acessar este link ou o botão abaixo e seguir as instruções:

ONDE INVESTIR EM 2024:VEJA RECOMENDAÇÕES GRATUITAS