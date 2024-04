Renda da população mais pobre do Brasil sobe 12,6% e bate recorde

Aumento no ano passado foi de 12,6%, impulsionado pelo Bolsa Família e pelo aquecimento no mercado de trabalho; no entanto, média diária de R$ 17,50 ainda é considerada baixa

A renda da população mais pobre teve um aumento significativo de 12,6% em 2023, atingindo o maior valor da série histórica, de acordo com dados do IBGE, após divulgação da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua). O rendimento médio mensal per capita dos 40% da população com menores proventos cresceu consideravelmente em relação ao ano anterior, graças aos programas sociais do governo, que tiveram um impacto positivo. Mesmo com esse aumento, o rendimento dos brasileiros mais pobres ainda é considerado baixo, com uma média diária de R$ 17,50 em 2023. A região Sul foi a que registrou o maior valor diário, enquanto o Nordeste teve o menor. O aumento de renda foi impulsionado pelo aumento do valor do Bolsa Família, melhoria no mercado de trabalho e aumento real do salário mínimo.

Considerando todas as fontes de renda, a média mensal no Brasil foi de R$ 2.846 em 2023, um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. Já levando em conta apenas a remuneração por trabalho, o rendimento médio chegou a R$ 2.979, um aumento de 7,2% em relação a 2022. Por outro lado, o rendimento médio mensal proveniente de outras fontes teve um aumento de 6,1% em 2023. Ao analisar os rendimentos por regiões, o Nordeste teve o menor valor médio mensal em 2023, enquanto o Centro-Oeste liderou com R$ 3.335. Todas as grandes regiões do país registraram aumento de rendimentos entre 2022 e 2023, com a região Norte apresentando a maior elevação. Apenas as regiões Norte e Centro-Oeste conseguiram recuperar o rendimento médio das fontes em comparação com 2019.

