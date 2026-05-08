Dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira (8) marcam o quarto ano consecutivo de alta nos ganhos da população, mas forte desigualdade entre regiões e classes sociais continua

J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renda média do brasileiro cresce em 2025 e chega a R$ 3.367, diz IBGE



A renda média mensal no Brasil cresceu em 2025 e atingiu o valor de R$ 3.367, o maior já registrado desde o início do levantamento em 2012. Os números, divulgados nesta sexta-feira (08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram um aumento de 5,4% em relação ao ano passado, consolidando o quarto ano seguido de expansão financeira da população.

O avanço evidencia a recuperação da economia após a pandemia de Covid-19. Hoje, considerando todas as fontes de dinheiro – salários, aposentadorias e benefícios -, o brasileiro ganha, em média, 8,6% a mais do que em 2019, período anterior à crise sanitária.

O trabalho continua sendo a principal fonte de crescimento. A renda média de quem está empregado subiu para R$ 3.560, também um recorde histórico. Com o mercado aquecido, 67,2% dos brasileiros — o equivalente a cerca de 143 milhões de pessoas — possuem algum tipo de rendimento.

Contrastes regionais

Apesar do crescimento no cenário geral, o Brasil ainda reflete uma realidade de contrastes.

Enquanto no Centro-Oeste (R$ 4.133) e no Sul (R$ 4.026) a renda média do trabalho ultrapassa a marca dos R$ 4.000, no Nordeste o valor cai para R$ 2.475, e no Norte fica em R$ 2.777. Embora essas duas últimas regiões tenham registrado um crescimento importante de renda nos últimos anos, elas ainda abrigam os menores salários do país.

A pesquisa do IBGE também apresenta a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Famílias que recebem o Bolsa Família, por exemplo, vivem com uma renda média por pessoa de apenas R$ 774 mensais. Esse valor é menos de um terço do que ganham as famílias que não precisam de programas sociais (R$ 2.682).

Mesmo com a circulação de uma massa de renda recorde de R$ 361,7 bilhões no país, a desigualdade pouco mudou em 2025. O grupo dos 10% mais ricos do Brasil concentra mais de 40% de todo o dinheiro que entra nos lares, ganhando quase 14 vezes mais do que os 40% mais pobres da população.