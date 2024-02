Reunião de Haddad com líderes da Câmara é cancelada em meio a tensões com Lira

Encontro com lideranças partidárias tinha como objetivo discutir a pauta legislativa

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO De ambos os lados, a avaliação é que não há clima para o encontro político



A reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e lideranças da Câmara dos Deputados, que estava marcada para esta terça-feira, 6, foi cancelada devido às tensões entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o governo Lula. Isso porque, como o site da Jovem Pan mostrou, em seu discurso na cerimônia de abertura do ano Legislativo, o político alagoano enfatizou que o Orçamento pertence a todos, não apenas ao Executivo, ao mencionar a disputa pelo controle da peça orçamentária. O discurso ocorre após o presidente Lula vetar R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão aprovadas pelo Congresso no ano passado.

O objetivo da reunião cancelada era discutir a pauta legislativa a partir das 16h30, mas sem a presença de Lira. Alexandre Padilha, ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais, também participaria do encontro e tem sido alvo de críticas por parte de Lira. De ambos os lados, a avaliação é que não há clima para o encontro. No entanto, a reunião com líderes do Senado Federal, agendada para as 15h, está mantida.