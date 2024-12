Roberto Campos Neto faz um balanço de sua gestão no Banco Central em live de despedida

Durante a transmissão, o presidente do autarquia disse que uma das metas da sua gestão foi ampliar o mercado para torná-lo mais competitivo, e também destacou a criação do Pix

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma live de despedida nesta sexta-feira (20), no canal da autarquia. Durante a transmissão, o banqueiro disse que uma das metas da sua gestão foi aprimorar e ampliar o mercado para torná-lo mais competitivo. “A gente pensou numa agenda de mercado de capitais que tivesse inclusão, competitividade e sustentabilidade”, disse Campos Neto “A gente olhou muito para o microcrédito, para a parte de modernização do câmbio, linhas de liquidez, toda a parte de transparência da instituição. E acho que o que foi mais importante foi o aprofundamento do mercado de capitais”, disse.

Campos Neto ressaltou que a entrada de médias e grandes empresas no mercado de capitais contribui para liberar os balanços dos bancos, permitindo maior foco no financiamento de micro e pequenas empresas. Além disso, destacou que as iniciativas do Banco Central para estimular o compartilhamento de dados ajudam a reduzir o custo do crédito, relacionado à assimetria de informação.

O presidente do Banco Central também enfatizou que parte da agenda da instituição tem como objetivo reduzir a concentração bancária, promovendo a segmentação no fornecimento de serviços. Na live, ele fez um balanço de sua gestão, e destacou a criação do Pix, ferramenta de pagamento instatânea lançada em 2020.

“Em primeiro lugar, uma mudança muito grande foi o reconhecimento da sociedade em relação ao Banco Central. O BC fez vários projetos que tiveram uma percepção maior na sociedade, acho que o Pix principalmente, mas tiveram outros também”, declarou. Ele citou ainda os avanços do Open Finance e do Drex, destacando a importância dessas iniciativas dentro da agenda de tecnologia e inovação do BC.

