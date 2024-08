Sabesp: lucro líquido soma R$ 1,2 bi no 2º trimestre

O montante representa uma alta de 62,6% em relação ao mesmo período de 2023

A Sabesp reportou lucro líquido de R$ 1,209 bilhão no segundo trimestre de 2024. O montante representa uma alta de 62,6% em relação ao mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado somou R$ 2,970 bilhões, 35,5% maior do que um ano antes. Como consequência, a margem Ebitda ajustada atingiu 54,2% ante 44,8% no segundo trimestre de 2023. Já o resultado financeiro ficou negativo em R$ 461,9 milhões no intervalo entre abril e junho, ampliando a cifra também negativa de R$ 14 milhões reportada um ano antes.

Enquanto isso, a receita operacional líquida da Sabesp subiu 9% ano contra ano, para R$ 6,7 bilhões. Já a receita de serviços de saneamento, que não considera a de construção, registrou crescimento de 14,3% na mesma base comparativa, somando R$ 5,9 bilhões. O resultado reflete os reajustes tarifários de 9,6% desde maio de 2023 e o de 6,4% desde maio de 2024, assim como um aumento de 3,2% no volume faturado total.

A receita de construção, por sua vez, somou R$ 1,273 bilhão, 10,6% a mais do que um ano antes. A companhia atribui o número ao aumento no investimento.

