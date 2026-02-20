Sai classificação do CNPU; veja prazos para confirmar vaga

O concurso ofereceu 3.652 vagas para cargos públicos, distribuídos entre 32 órgãos federais

Divulgação/MGI A confirmação de interesse é obrigatória para todos os convocados, tanto para cargos com curso de formação quanto para vagas imediatas.



Saiu, nesta sexta-feira (20), a informação mais aguardada para quem participou da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU): foram publicadas as listas de classificação para vagas imediatas, a lista de espera e a convocação para a confirmação de interesse.

O concurso ofereceu 3.652 vagas para cargos públicos, distribuídos entre 32 órgãos federais.

Estão no Diário Oficial da União desta sexta-feira os resultados preliminares da classificação final e a primeira convocação para confirmação de interesse dos candidatos aprovados em vagas imediatas ou previstas como cadastro reserva.

A confirmação de interesse é obrigatória para todos os convocados, tanto para cargos com curso de formação quanto para vagas imediatas.

Na última quinta-feira (19) foram publicados no Diário Oficial o aviso do resultado definitivo da prova discursiva e da avaliação de títulos, e também os procedimentos de verificação para quilombolas, e de confirmação de autodeclaração para pessoas negras. Entretanto, na manhã desta sexta, os sites da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora da prova, apresentaram instabilidade para quem tentava acessar os resultados.

Fique atento ao calendário! A próxima segunda-feira, dia 23, é o prazo final para os primeiros convocados confirmarem o interesse nas vagas pelo site da FGV. No dia 27 está programada a divulgação de uma segunda rodada de confirmação de interesse. E no dia 6 de março sai a terceira chamada. Somente no dia 16 de março, o Diário Oficial publica as classificações finais e a lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado.

*Agência Brasil