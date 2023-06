De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Estado lidera abertura de empresas no país entre janeiro e abril de 2023

Marcelo Camargo/Agência Brasil Pesquisa aponta que São Paulo é o Estado que mais abriu empresas entre janeiro e abril de 2023



São Paulo abre mais de 384 mil empresas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), é o Estado com que mais abriu empresas entre janeiro e abril de 2023. Segundo dados do Mapa de Empresas, documento elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o número representa 28,9% do total de novas empresas no Brasil. Os dados foram obtidos com exclusividade Os dados foram obtidos com exclusividade pelo site da Jovem Pan. Ainda de acordo com o estudo, o Estado detém o maior número de empresas inscritas no Inova Simples, com 18,9% do total do país. As atividades de maior destaque foram: promoção de vendas; comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; preparação de documentos e serviços de apoio administrativo; cabeleireiros, manicure e pedicure; e obras de alvenaria.