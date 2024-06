Scania investirá R$ 2 bilhões no Brasil até 2028

Empresa é a primeira do setor de caminhões a se unir à onda de investimentos no mercado automotivo nacional

Divulgação/Scania Operação brasileira da Scania é a maior fora da Suécia



Na esteira dos grandes investimentos do setor automotivo no Brasil, mais uma importante montadora anuncia a expansão dos negócios no país. A Scania, fabricante sueca de caminhões, vai investir R$ 2 bilhões de reais no país até 2028. A empresa é a primeira do setor de caminhões a se unir à onda de investimentos no mercado automotivo nacional, que já soma mais de R$ 115 bilhões. O volume anunciado pela Scania reflete a importância do Brasil nos negócios globais do grupo. A operação brasileira é a maior fora da Suécia e, nos últimos anos, o mercado nacional foi o principal para a companhia. Parte do investimento será destinada ao desenvolvimento de chassis de ônibus elétricos, alinhando-se às soluções de transporte sustentável. Desde janeiro de 2023, ônibus e caminhões produzidos no Brasil seguem a legislação de emissões Euro 6, que impõe limites mais rígidos para gases do escapamento.

Anteriormente, a Scania já havia destinado R$ 1,4 bilhão para preparar a fábrica de São Bernardo do Campo para a produção de uma nova geração de caminhões com motores movidos a gás, biodiesel e biometano. O biometano, em particular, destaca-se por ser produzido a partir de resíduos orgânicos, como bagaço de cana e resíduos de aterros sanitários. Com esses investimentos, a Scania não apenas fortalece sua presença no mercado brasileiro, mas também contribui para a inovação e sustentabilidade no setor de transportes.

*Com informações do apresentador Bruno Meyer