SEC aprova primeiro fundo de investimento em bitcoin nos Estados Unidos

Órgão regulador dos EUA é responsável pelo mercado de valores imobiliários do país

Pixabay Fundo de investimento está diretamente ligado ao uso de criptomoedas



A Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos, deu sinal verde para o lançamento do primeiro fundo de investimento relacionado ao bitcoin. A decisão, anunciada nesta quarta-feira, 10 é considerada um marco importante para a aceitação das criptomoedas. O fundo, conhecido como Exchange Traded Fund (ETFs) é uma modalidade de investimento que reúne ativos relacionados ao universo do bitcoin, cujo desempenho está ligado à evolução da criptomoeda. Com isso, os investidores têm a oportunidade de lucrar com o bitcoin sem precisar comprá-lo diretamente. A previsão é de que alguns produtos comecem a ser negociados a partir da quinta-feira, 11. A SEC aprovou pedidos para 11 fundos, incluindo BlackRock e Fidelity.