‘Seguro’ da Bolsa: em 2023 um erro neste mercado gerou lucro de 500%; veja como aproveitar essas falhas para buscar ganhos

Conhecido como ‘seguro’ da Bolsa, este ativo serve para proteção de riscos e ainda pode gerar até 100% de lucro por semana

Canva Toda semana o investidor tem a oportunidade de buscar lucros com o “seguro” (opções) na Bolsa



Você tem “seguro” para os seus investimentos na Bolsa? Apesar da queda de 9%, do Ibovespa em 2024, da política fiscal que segue “patinando”, das expectativas de inflação continuam subindo e do real que em 50 dias caiu 7%, muitos investidores seguem negligenciando os riscos da bolsa. Mas, enquanto alguns seguem desprotegidos, Ruy Hungria, analista da Empiricus, aponta que outros aproveitam para receber “apólices” gordas do “seguro da bolsa”.

Foi assim, graças a uma espécie de seguro contra as ações do Bradesco (BBDC4), que no 4T23 alguns investidores tiveram a oportunidade de lucrar mais de 500%. Entretanto, diante do atual cenário macroeconômico, o analista acredita que há outras oportunidades para se proteger de eventuais catástrofes e ter a chance de até dobrar o seu dinheiro.

‘Seguro’ na bolsa: como funciona essa estratégia?

Se você tem um carro, é provável que já tenha contratado um seguro para se proteger contra eventuais sinistros. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar que, na bolsa, também existe um “mercado de seguros”. As opções são contratos financeiros que têm o seu valor derivado de um outro ativo, como por exemplo ações, commodities, moedas e até mesmo a taxa de juros. Esses contratos podem ser usados para o gerenciamento do risco financeiro e, se bem aplicados, podem servir como um seguro para o investidor.

Contudo, por se tratar de um tipo de investimento um pouco mais complexo e também mais arriscado do que simplesmente comprar e vender ações, muitos acabam não dando atenção para essa estratégia. Ruy explica que o “mercado de seguros” da bolsa funciona da seguinte forma: quanto maior a volatilidade implícita (risco), maior o custo das opções (seguro). Por outro lado, quando a volatilidade implícita está baixa, significa que os investidores estão mais confiantes com a bolsa e acreditam que poucas coisas negativas podem acontecer, o que torna o prêmio dos “seguros” (as opções) mais barato.

Mais de 500% de lucro em cima de um erro

Entretanto, o analista aponta que o grande problema desse mercado é o erro de julgamento. No 4T23, o analista encontrou um desses erros, que geraram um lucro de mais de 500%. Na época, o mercado considerava o Bradesco (BBDC4) um banco tão bom quanto o Itaú (ITUB4). Mas o analista estava acompanhando de perto o banco e sabia que “havia margem para decepção”, segundo ele. Não deu outra e, no 4T23, o Bradesco decepcionou o mercado. No dia do resultado (07/02/2024), a ação do bancão caiu 15,90%.

Para muitos investidores, esse foi um dia de grande prejuízo, mas não para aqueles que seguiram a recomendação do analista. Hungria usou as opções (seguro) para apostar na queda das ações do Bradesco. Assim, quando as ações do banco começaram a despencar, os investidores que tinham essa operação na carteira tiveram a chance de um retorno de mais de 500%.

VEJA COMO BUSCAR DOBRAR O SEU DINHEIRO USANDO ESSA ESTRATÉGIA

Chance de dobrar o dinheiro investido: veja como receber as próximas oportunidades

Apesar dos problemas fiscais, da Selic ainda em dois dígitos, dos baixos níveis de produtividade e de educação, parece que o mercado continua ignorando os riscos da bolsa. Veja só o gráfico abaixo, que mostra a percepção de risco dos mercados neste momento:

Apesar do “repique” em abril, a volatilidade implícita da bolsa está nos menores níveis históricos. Na visão do analista, “parecem existir muito mais riscos do que essa volatilidade implícita indica, e podemos aproveitar para tentar ganhar dinheiro com esse erro de julgamento.” Embora retornos passados não sejam garantia de retornos futuros, segundo o analista, toda semana o investidor tem a oportunidade de buscar lucros com o “seguro” (opções) na Bolsa.

Para ser mais específico, todas as terças-feiras Ruy envia para um grupo de investidores quais são as opções que devem ser negociadas e a melhor estratégia para cada uma delas. Basicamente, você só precisa “copiar e colar” os comandos encaminhados pelo analista para reproduzir as operações. Veja só algumas recomendações das últimas semanas e o retorno que elas geraram para que as seguiu:

Estes são retornos de recomendações passadas e é importante ter em mente que retornos passados não são garantias de retornos futuros. Entretanto, como disse anteriormente, toda terça-feira o analista encaminha para os investidores as oportunidades da semana. E a novidade é que ele vai abrir uma janela para novos integrantes a partir do dia 3 de julho. Até lá você pode fazer a sua pré-inscrição e assistir à demonstração gratuita.

Se você se interessou e quer entender melhor como usar as opções como um “seguro” contra os riscos da Bolsa e ainda ter a oportunidade de até dobrar o seu dinheiro, sugiro que faça a sua pré-inscrição e veja a demonstração. Para saber mais detalhes, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções:

QUERO CONHECER A ESTRATÉGIA PARA BUSCAR ATÉ 100% DE LUCRO COM OPÇÕES