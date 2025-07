Senado Federal forma comissão para fortalecer relações econômicas com os EUA

Missão desse grupo de senadores é facilitar o diálogo direto com os parlamentares dos Estados Unidos e fortalecer as relações entre os Legislativos dos dois países

O Senado anunciou a formação de uma comissão temporária de senadores com o intuito de discutir as relações econômicas com os Estados Unidos. Os membros dessa comissão têm agendada uma viagem a Washington na última semana de julho, onde buscarão estabelecer um canal de diálogo com o Congresso norte-americano. Essa nova comissão terá a responsabilidade de representar o Senado no que diz respeito ao Parlamento dos EUA, abordando questões como comércio internacional, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica. A iniciativa surge em resposta às recentes barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos, que podem afetar a economia do Brasil.

A missão da comissão é facilitar o diálogo direto com os parlamentares dos Estados Unidos e fortalecer as relações entre os Legislativos dos dois países. A composição da comissão inclui senadores de diferentes partidos, como Nelsinho Trad (PSD-MS), Tereza Cristina (PP-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Jaques Wagner (PT-BA), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE), Fernando Farias (MDB-AL) e Carlos Viana (PODEMOS-MG).

A criação dessa comissão reflete a preocupação do Senado em manter e aprimorar as relações bilaterais, especialmente em um momento em que as políticas comerciais dos Estados Unidos estão mudando. O objetivo é garantir que o Brasil esteja preparado para enfrentar os desafios impostos por essas novas medidas e buscar oportunidades de cooperação econômica.

