Setor de serviços no Brasil cresce e representa 57% dos empregos formais

Pesquisa da CNS aponta que serviços privados não financeiros geraram 682 mil novas vagas entre janeiro e maio de 2025

NELSON ALMEIDA / AFP Rendimento médio no setor de serviços foi de R$ 4.153,78, o que representa um aumento de 14,9% em relação à média geral da economia



O setor de serviços já representa 57% dos empregos formais no Brasil. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Serviços (CNS), segmento responsável por aproximadamente 31,686 milhões dos 55,6 milhões de postos de trabalho registrados no país. O crescimento é notável, especialmente no que diz respeito aos serviços privados não financeiros, que geraram 682 mil novas vagas entre janeiro e maio de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os serviços de transporte também se destacaram, com a criação de mais de 107 mil novos postos de trabalho nos primeiros cinco meses de 2025. Além disso, os serviços de informação contribuíram com cerca de 31 mil novas oportunidades de emprego no mesmo intervalo. Esses números refletem uma recuperação e expansão significativa no mercado de trabalho.

No primeiro trimestre de 2025, o rendimento médio no setor de serviços foi de R$ 4.153,78, o que representa um aumento de 14,9% em relação à média geral da economia. Comparado à indústria de transformação, o rendimento foi 18,9% superior, evidenciando a valorização dos profissionais que atuam nesse segmento.

O faturamento do setor de serviços também apresentou um crescimento expressivo, com um aumento de 7,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Esses dados indicam uma tendência positiva para o setor, que continua a se consolidar como um pilar fundamental da economia brasileira.

Publicada por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA