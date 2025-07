Alckmin diz que taxação de Trump é ‘injusta para o Brasil’ e ‘negativa até para os Estados Unidos’

Vice-presidente afirma que governo buscará reversão da taxação de 50% imposta por Trump e confirma envio de nova carta à Casa Branca; empresários pedem adiamento imediato

Júlio César Silva/MDIC Alckmin admite que Brasil pode pedir mais prazo aos EUA por tarifaço: 'Se houver necessidade'



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (15) que o Brasil poderá solicitar mais prazo aos Estados Unidos para negociar a taxação de 50% sobre exportações brasileiras, imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump. Segundo ele, o pedido será feito “se houver necessidade”, a fim de tentar evitar prejuízos ao setor produtivo.

A declaração foi dada após a primeira reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, criado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva e publicado oficialmente no Diário Oficial da União nesta terça. “Nós queremos resolver o problema o mais rápido possível. Se houver necessidade de mais prazo, vamos trabalhar nesse sentido”, disse Alckmin, reforçando que o Brasil está empenhado em reverter a medida.

Empresários pedem 90 dias de trégua

Durante a reunião, representantes da indústria nacional reforçaram o pedido por adiamento da cobrança, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. O setor teme impactos diretos sobre a competitividade brasileira e estima perdas bilionárias caso a tarifa seja mantida. O governo, por sua vez, ainda aguarda uma resposta a uma carta confidencial enviada aos EUA há dois meses, em que o Brasil buscava abrir um canal de diálogo para evitar o agravamento da crise comercial.

Sem retorno oficial até agora, o Planalto já prepara uma segunda carta, que deverá ser enviada nos próximos dias. “Vamos encaminhar uma nova correspondência dizendo: ‘aguardamos a resposta’ e continuamos empenhados em resolver esse problema”, disse o vice-presidente.

Reversão da tarifa é prioridade

Alckmin voltou a criticar a taxação unilateral determinada por Trump, classificando-a como “injusta para o Brasil” e também “negativa para os próprios Estados Unidos”. O governo brasileiro aposta na diplomacia e no diálogo institucional com o setor privado norte-americano como forma de pressionar pela reversão da medida.

“Vamos nos empenhar para reverter essas alíquotas. É uma tarifa que prejudica o Brasil, mas também afeta negativamente cadeias produtivas dos Estados Unidos que dependem das exportações brasileiras”, destacou.

Composição do comitê

O Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais reúne os ministérios do Desenvolvimento, da Fazenda, das Relações Exteriores e da Casa Civil. A coordenação é de Alckmin, que terá como missão articular estratégias com empresários e lideranças políticas para mitigar os efeitos das sanções comerciais.

Reuniões com setores como aeronáutico, agrícola, de aço, alumínio e celulose já estão agendadas. A expectativa é mapear os impactos e identificar alternativas comerciais viáveis para proteger os empregos e manter a competitividade do País no cenário internacional. A tensão entre os dois países ganhou novos contornos após a alegação de Trump de que o Brasil estaria promovendo retaliações à liberdade de expressão e conduzindo uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro — argumento que o Planalto nega veementemente.