Setor de turismo em São Paulo arrecadou R$ 57 milhões por dia em junho

Faturamento do segmento teve alta de 72% em relação ao mesmo mês de 2022, conquistando o melhor desempenho da série histórica, iniciada em 2020

RAFAEL MAGALHÃES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Período de feiras e eventos corporativos e as atrações da cidade impulsionaram alta no setor



O setor de turismo na cidade São Paulo está se recuperando dos impactos provocados pela pandemia. A variável do faturamento do segmento quase dobrou em comparação com o mesmo mês do ano passado, registrando uma alta de 72%. Em média, os players do setor em São Paulo arrecadaram em média R$ 56,7 milhões por dia em junho. O índice mensal de atividade do setor, produzido pela Fecomércio, mostra que o mês teve o melhor desempenho da série histórica, iniciada em 2020. Houve crescimento de 21,4% na comparação com o junho de 2022 e de 7,5% em relação ao mês de maio. Entidades do setor afirmam que os resultados são motivo para comemorar.

Segundo a Fecomércio, dois motivos explicam a alta: o período de feiras e eventos corporativos na capital paulista e as atrações da cidade, que vão desde festivais musicais a opções gastronômicas. Essa análise pode ser corroborada pelos dados de chegadas. Em junho, cerca de 167,5 mil pessoas circularam pelos aeroportos de São Paulo, número 26% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e quase 3% maior do que em maio. A ocupação dos hotéis na cidade chegou a 68%. Nas rodoviárias, houve queda nos desembarques em relação a maio, mas uma alta de quase 3 mil passageiros diários na comparação com junho do ano passado.

*Com informações da repórter Soraya Lauand