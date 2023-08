Proximidade de Lula e Lira marca posse de novo ministro do Turismo

Presidente da Câmara cobra petista pela reforma ministerial para acomodar o Centrão

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arthur Lira e Lula conversam durante posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino



A proximidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), marcou a posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, realizada nesta quinta-feira, 3, os dois conversaram e deram risadas no palco. Antes da solenidade, eles também estiveram juntos no gabinete da Presidência com ministros e parlamentares. Lira cobra Lula pela reforma ministerial para acomodar o Centrão e, inclusive, estaria adiando votações econômicas, como a do arcabouço fiscal, para aumentar a pressão. A expectativa é de que as mudanças nos ministérios sejam fechadas até o dia 14, assim que o presidente voltar de agenda no Pará.

Dois nomes do Centrão são cotados para ocupar cargos no primeiro escalão do governo. São os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Fufuca já foi indicado para o Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente comandado por Wellington Dias. Já Silvio Costa Filho pleiteia o Ministério dos Esportes, de Ana Moser. No entanto, não há uma indicação do governo de que essas duas pastas sejam cedidas na reforma ministerial. O governo tenta costurar como irá acomodar os partidos do Centrão, que também podem ganhar cargos no segundo e terceiro escalões.

Como mostrou o site da Jovem Pan News, Lula afirmou nesta quinta-feira, 3, que “não tem pressa” para realizar a reforma ministerial, uma vez que ainda estuda mudanças para acomodar partidos com o objetivo de ampliar a base de apoio do Congresso. Lira negou nesta quinta que a reforma na Esplanada dos Ministérios possa interferir no calendário de votação do arcabouço fiscal. Segundo Lira, líderes da Casa devem se reunir nos próximos dias para discutir as modificações feitas pelo Senado Federal ao texto, que institui a nova regra fiscal do Brasil, mas não há data para a nova votação porque “falta consenso”.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.