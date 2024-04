Seu dinheiro pode dobrar de valor investindo em apenas 4 ações, diz ‘Warren Buffett brasileiro’

Co-fundador da Empiricus recomenda investir em carteira ‘enxuta’ para buscar ganhos de até 100%

Freepik Carteira diversificada por si só não garante a redução dos riscos e maximização dos ganhos, principalmente se a sua composição deixar a desejar



“Diversificação é proteção contra a ignorância. Faz pouco sentido se você sabe o que está fazendo.” Quem diz isso é ninguém menos que Warren Buffett, um dos investidores mais famosos do mundo, conhecido por ter feito fortuna no mercado financeiro. A fala é polêmica porque a diversificação é um dos princípios mais conhecidos no mundo dos investimentos. É amplamente difundido entre investidores que é preciso evitar colocar “todos os ovos na mesma cesta”, para assim buscar reduzir o impacto de eventuais perdas e maximizar possíveis lucros. Podemos até dizer que a grande maioria dos investidores segue isso à risca. Mas se a diversificação é tão importante, por que Buffett afirmou que o princípio faz “pouco sentido”?

A diversificação é essencial para quem busca lucrar no mercado financeiro?

Um ponto importante ao falar de diversificação é lembrar que ela não é “infalível”. Ou seja, uma carteira diversificada por si só não garante a redução dos riscos e maximização dos ganhos, principalmente se a sua composição deixar a desejar. Provavelmente é isso que Warren Buffett quis dizer em sua fala – a diversificação tem pouca utilidade se você não sabe o que está fazendo.

Em outras palavras, mais vale uma carteira montada “de caso pensado”, com poucos ativos e de qualidade, do que um portfólio diversificado, mas elaborado sem critério. Não é à toa que a carteira da Berkshire Hathaway (BERK34), encabeçada pelo próprio Warren Buffett, investe em um grupo seleto de ações – e 4 delas representam mais de 70% da alocação do portfólio. Confira:

Apple Inc. (AAPL) : 50,19%;

Bank of America (BAC) : 10,01%;

American Express (AXP) : 8,18%;

Coca Cola (KO) : 6,79%.

E você, como monta seu portfólio de investimentos? Você concorda com a estratégia “ousada” de Warren Buffett? Pois saiba que existe um analista brasileiro renomado que segue os passos de Buffett, e mais do que isso — ele acredita que é possível buscar lucros de até 100% investindo em apenas 4 ações.

‘Warren Buffett brasileiro’ recomenda comprar 4 ações; descubra quais

O analista em questão é Rodolfo Amstalden, vice-presidente e co-fundador do Grupo Empiricus, responsável pela maior casa de análise independente do Brasil. Rodolfo tem mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais e concorda com Warren Buffett. O analista afirmou, recentemente, que investidores que não sabem o que estão fazendo com frequência usam a diversificação como “muleta”. E, assim como Warren Buffett, Rodolfo Amstalden aposta em 4 ações para buscar lucros estrondosos – que podem chegar a 100% ou até mais, segundo a projeção do analista.

“Hoje, em todo o mercado, eu recomendo a compra de apenas 4 ações na minha série de small caps. Apenas 4 ações passam por todos os meus filtros. Estou falando de 4 ações fora do radar que, na minha opinião, podem subir mais de 100%” – Rodolfo Amstalden

A projeção de 100% de lucro pode até ser considerada “conservadora”, se levarmos em conta os resultados que a carteira de Rodolfo Amstalden já entregou no passado. Dá uma olhada na imagem abaixo:

Uma única recomendação valorizou 813,27%. Isso é o equivalente a uma multiplicação de mais de 9 vezes do dinheiro investido, ou seja, entrar com R$ 1.000 e sair com R$ 9.130. É claro que resultados passados não são garantia de lucros futuros. Mas a imagem acima deixa claro o potencial dessa classe de ativos, as small caps — ações de empresas com valor de mercado menor, com muito espaço para crescer e entregar valorizações como essas.

E Rodolfo está convicto que suas recomendações podem colocar muito dinheiro no bolso dos investidores. Foi por isso que ele as selecionou a dedo, sem “enrolação”; as ações que podem fazer toda a diferença na sua carteira não são 5, nem 10. São apenas 4. Se você quer buscar lucros impressionantes, clique no link abaixo. Tenho certeza que seu bolso vai agradecer.

QUERO CONHECER AS 4 AÇÕES COM POTENCIAL DE VALORIZAR ATÉ 100%