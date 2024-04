Investimentos ‘turbinados’ em abril? Veja as melhores ações, fundos imobiliários e títulos de renda fixa para comprar neste mês, segundo a Empiricus

Analistas da Empiricus Research participam de evento online e gratuito promovido pelo Seu Dinheiro para revelar as melhores oportunidades de abril

Freepik Programa “Onde investir em abril” vai ao ar nos próximos dias



Onde investir em abril? Após a queda do Ibovespa em março para o patamar de 126 mil pontos, o corte dos juros pelo Banco Central que levou a Selic para 10,75% ao ano, e a previsão de 3 cortes nos juros dos EUA este ano por parte do Fed, todos os investidores querem saber: onde estão as melhores oportunidades de ganhar dinheiro neste mês? Para ajudá-lo nesta empreitada, o Seu Dinheiro, em parceria com a Empiricus, está promovendo um evento online e gratuito para revelar quais são os melhores investimentos para o mês de abril.

A jornalista e apresentadora Paula Comassetto irá entrevistar 4 analistas da Empiricus Research. Veja só a programação:

Cenário macro e ações brasileiras , com Larissa Quaresma;

Ações para buscar dividendos , com Ruy Hungria;

Fundos imobiliários (FIIs) , com Caio Araujo;

Mercado internacional e BDRs , com Enzo Pacheco.

E a boa notícia é que qualquer pessoa interessada poderá acompanhar o evento, já que ele é totalmente gratuito.

Evento gratuito ensina como investir para buscar lucros turbinados em abril

O programa “Onde investir em abril” vai ao ar nos próximos dias e você poderá assisti-lo no YouTube do Seu Dinheiro. Além das análises aprofundadas e recomendações de investimentos de alguns dos analistas mais renomados do mercado, você ainda vai poder acessar de graça todas as carteiras recomendadas do mês, em diferentes classes de ativos, elaboradas por eles.

Afinal, o programa é apenas uma pequena “amostra” do que os analistas da Empiricus estão recomendando para abril. Portanto, quem assistir ao programa também saberá como acessar as carteiras completas da casa de análise, que incluem:

Ações para buscar valorização na bolsa brasileira;

Ações para buscar lucros com dividendos;

Ações internacionais;

Fundos imobiliários;

Títulos de renda fixa; e

Criptomoedas.

Assim, se você quiser ter acesso a recomendações de investimentos respaldadas por alguns dos melhores profissionais do mercado, faça o seu cadastro gratuito e se prepare para o evento.

