O shopping Iguatemi, localizado em São Paulo, decidiu recorrer à Justiça para solicitar o despejo da loja Americanas, que acumula uma dívida de R$ 662,2 mil em aluguéis atrasados. A ação no entanto pede R$ 2,98 milhões e foi protocolada na 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a defesa da empresa sendo realizada pelo escritório Basilio Advogados. De acordo com a administração do Iguatemi, a loja Americanas apresenta prateleiras vazias e está desabastecida, além de ter um desempenho de vendas muito abaixo do esperado em comparação com outras lojas do shopping. O espaço ocupado pela Americanas, que possui 1.565,78 m², tem um aluguel mensal de R$ 248.228,15.

A Americanas tentou renegociar o contrato, propondo um valor de R$ 180 mil, mas a proposta foi rejeitada pelo shopping. Historicamente, a Americanas foi uma loja âncora no Iguatemi, mas atualmente sofreu uma queda nas vendas após a fraude cometida pelo gurpo. O shopping, por sua vez, está se reposicionando como um centro comercial de luxo, o que contrasta com a presença da Americanas em suas dependências.

A varejista disse em nota que “segue pagando seus fornecedores rigorosamente em dia e sem atrasos. A companhia informa que a unidade localizada no shopping em questão continua operando normalmente e que já apresentou defesa contra a ação mencionada. A Americanas reitera que os créditos concursais referentes à recuperação judicial estão devidamente endereçados no cronograma de pagamentos já em execução.”

