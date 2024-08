Sidewalk pede recuperação judicial com dívida milionária

Marca registrou uma queda de 15% nas vendas nos últimos 12 meses; grupo solicitou à Justiça a antecipação da proteção contra credores até que o pedido seja analisado pelo juiz

Divulgação/sidewalk Processo está tramitando na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (SP)



Na última segunda-feira (5), a marca de roupas SideWalk, que tem como foco roupas de inverno, solicitou uma recuperação judicial para lidar com dívidas estimadas no valor de R$ 25, 5 milhões. Entre as motivações que geraram as dívidas estão a pandemia do Covid-19, as mudanças climáticas e os altos preços de aluguéis em shoppings. Segundo o Estadão, o grupo tentou negociar uma recuperação extrajudicial com os credores, mas não obtiveram sucesso. O processo está em tramitação na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (SP).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Existiram tentativas de negociação, mas o perfil dos credores nas negociações acabou inviabilizando a tentativa de seguirem um projeto de recuperação extrajudicial”, afirmou uma fonte próxima à negociação.

Marca registra queda em vendas

A marca ainda registrou queda de 15% nas vendas, visto que “dependem das temperaturas frias”, conforme está detalhado na petição inicial dos últimos 12 meses. Nos autos, a marca também explica que a saúde financeira da empresa se deu de forma negativa pelas compras via marketplaces mais alto custo de ocupação em shoppings centers.

Além do grupo solicitar à Justiça a antecipação do stay period, que é a proteção antecipada contra credores até o momento em que o pedido será analisado pelo juiz, também pediram manutenção dos serviços essenciais de internet, eletricidade e telefonia.