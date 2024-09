Simone Tebet diz que Congresso tem sido reticente na recomposição de receitas

Para ministra do Planejamento e Orçamento, o governo está mais próximo de cumprir a meta de déficit primário zero ainda em 2024 devido ao crescimento do PIB

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, negou nesta quarta-feira (4), que o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) incentive parlamentares e parte do governo a tentarem aumentar o gasto em 2025. “Pelo contrário, o Congresso tem sido reticente na recomposição de receitas, acredita que já deu essa contribuição. A equipe econômica está no momento com apenas mais duas medidas de ajuste para compensar a desoneração da folha”, afirmou, em entrevista à rádio CBN.

Para Tebet, com o aumento da receita decorrente do crescimento do PIB, o governo está mais próximo de cumprir a meta de déficit primário zero ainda em 2024. “E também teremos condições de atingir a meta zero em 2025”, completou a ministra.

