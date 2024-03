Stellantis anuncia investimento recorde de R$ 30 bilhões no Brasil até 2030

Plano prevê lançamento de 40 novos produtos, desenvolvendo tecnologia inovadora e geração de empregos

A Stellantis, que produz os carros das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, anunciou nesta quarta-feira, 6, o maior investimento já realizado por uma montadora no país. Até 2030, o grupo vai investir R$ 30 bilhões para lançar 40 produtos, entre novos modelos e renovação do portfólio atual. A apresentação do plano ocorreu em uma reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). De acordo com o CEO global da Stellantis, Carlos Tavares, o investimento resultará também no lançamento dos primeiros carros híbridos da Stellantis produzidos no País. Tavares destacou que o investimento reflete a confiança no cenário nacional. Ele ressaltou o comprometimento da empresa com o futuro da indústria automotiva sul-americana e mencionou a tecnologia Bio-Hybrid como uma das protagonistas desse investimento, combinando eletrificação com motores flex movidos a biocombustíveis.

A Stellantis pretende impulsionar a descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e explorar novas oportunidades estratégicas de negócios. Com esse aporte, o Brasil já conta com um total de R$ 97,3 bilhões em investimentos privados no setor automotivo até 2032, o que fortalece a indústria nacional e contribui para a geração de empregos. O Polo Automotivo Stellantis em Betim, no Brasil, será o centro global de desenvolvimento da tecnologia Bio-Hybrid. A planta também terá a produção de um veículo elétrico a bateria no futuro. Com os recentes anúncios de investimentos no setor automotivo, o Brasil se destaca como um polo de atração para grandes montadoras, impulsionando a economia e a inovação tecnológica no país.

