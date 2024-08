STF julgará validade de contrato de trabalho intermitente

Julgamento envolve três ações que discutem a constitucionalidade desse modelo de trabalho, que permite a alternância nos períodos de prestação de serviço

Gil Ferreira/SCO/STF (27/05/2009) Votação deve ocorrer nesta quarta-feira (21)



O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar amanhã a validade do contrato de trabalho intermitente, uma inovação introduzida pela reforma trabalhista aprovada durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. O julgamento envolve três ações que discutem a constitucionalidade desse modelo de trabalho, que permite a alternância nos períodos de prestação de serviço. Até o momento, o placar está empatado com dois votos favoráveis e dois contrários. O relator do caso, ministro Edson Fachin, votou em 2020 pela inconstitucionalidade do contrato intermitente, argumentando que ele coloca os trabalhadores em situação vulnerável.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ministra Rosa Weber, hoje aposentada, acompanhou o voto do relator com algumas ressalvas. Já os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram, votando a favor da validade do contrato. Em 2022, o ministro André Mendonça pediu destaque do caso, o que suspendeu a votação. Agora, o STF retoma o debate sobre a questão.

As ações foram protocoladas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e por federações de trabalhadores ligados a postos de combustíveis e empresas de telecomunicações. Essas entidades argumentam que o regime flexível de trabalho viola princípios constitucionais, como a dignidade humana e o valor social do trabalho. Além do contrato intermitente, o STF também tem outras pautas trabalhistas em sua agenda.

Uma delas é uma ação apresentada em 2022 pela Procuradoria Geral da República, que questiona uma suposta omissão do Congresso Nacional em regulamentar a automação do trabalho no mercado brasileiro. A ação solicita que o STF estabeleça um prazo para que os parlamentares aprovem uma legislação sobre o tema. Outra pauta envolve a legislação que rege a atuação dos servidores públicos, questionando uma norma de 1998 que permite a flexibilização dos vínculos de trabalho desses servidores com a administração pública. O julgamento dessas questões deve ocorrer ainda nesta semana.

*Com informações do repórter Henrique Carmo