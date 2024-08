Capitão Wagner lidera corrida em Fortaleza com 31% das intenções de voto, aponta Paraná Pesquisas

O prefeito José Sarto e o deputado federal André Fernandes estão empatados na segunda colocação, segundo a margem de erro

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Capitão Wagner é o candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (20) um levantamento sobre as eleições em Fortaleza. O candidato Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa com 31,3%. O atual prefeito José Sarto (PDT) é o segundo colocado, com 20,1%, mas está tecnicamente empatado com o deputado federal André Fernandes (PL), segundo a margem de erro de 3,5 pontos percentuais — o parlamentar tem 16,4%. O deputado estadual Evandro Leitão (PT) alcançou 10% das intenções de voto, seguido pelo senador Eduardo Girão (Novo), com 4,8%. Zé Batista (PSTU), Técio Nunes (Psol), Chico Malta (PCB) e George Lima (Solidariedade) não alcançaram 1%. Sarto tem a maior rejeição: 33,9% dos eleitores não votariam no pedetista de jeito nenhum — Wagner é o segundo, com 23,9%. O atual prefeito alcançou maior índice de desaprovação (53,1%) do que de aprovação (43,1%) na pesquisa. Além disso, sua administração é tida como boa ou ótima por 30,1% dos entrevistados, regular por 27,4% e ruim ou péssima por 40,1%.

A pesquisa também avaliou o nível de satisfação dos moradores da capital cearense com as gestões estadual e federal. O governo de Elmano de Freitas (PT) alcançou 48,8% de aprovação e 46,3% de desaprovação. Seu trabalho foi considerado bom ou ótimo por 34,8% dos entrevistados. Outros 27,4% o avaliam como regular, enquanto 35,6% classificam como ruim ou péssimo. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 49,5% de aprovação e 47% de desaprovação em Fortaleza. A gestão federal foi classificada como boa ou ótima por 39,9% dos entrevistados, regular por 20,1% e ruim ou péssima por 38,5%.

