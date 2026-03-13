Stone faz demissão em massa e desliga cerca de 400 funcionários

Com cerca de 14 mil trabalhadores, a empresa de maquininhas de cartões reduziu a sua força de trabalho em aproximadamente 3%

A Stone promoveu uma rodada de demissões que afetou principalmente o setor de tecnologia da empresa de maquininhas. As informações são do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo pessoas a par do assunto, os desligamentos atingiram cerca de 3% da força de trabalho da fintech, que tem aproximadamente 14 mil funcionários. As estimativas indicam que de 300 a 400 pessoas foram desligadas.

O diretor-executivo do grupo, Mateus Scherer, que assumiu o cargo no começo deste mês, comunicou os cortes em uma mensagem disparada internamente. De acordo com relatos de profissionais, a redução do quadro de trabalhadores foi apresentada como uma reestruturação em busca de maior eficiência.

A empresa teria indicado que o avanço em iniciativas de inteligência artificial também teria contribuído para a decisão, conforme uma pessoa com conhecimento do processo, que pediu anonimato.

Em nota, a Stone afirma ter feito um “ajuste pontual” na estrutura como parte de um processo contínuo de simplificação e ganho de eficiência. As operações seguem normalmente, sem impacto para clientes ou parceiros, de acordo com o comunicado.

O Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo (SINDPD-SP) repudiou, em nota, as demissões em massa promovidas pela Stone. A organização cita entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que desligamentos desse tipo devem ser precedidos de negociações com a ordem sindical representativa da categoria.

“Ao ignorar esse princípio e realizar cortes em massa durante o período de negociação do acordo coletivo, a Stone afronta não apenas os trabalhadores atingidos, mas também o próprio sistema de relações de trabalho previsto na Constituição”, argumentou o sindicato.

O sindicato acrescentou que acionará a Justiça do Trabalho e pedirá reintegração dos trabalhadores dispensados, diante do que chama de “evidente prática antissindical”.

Sob pressão

Na terça-feira da semana passada, a ação da Stone chegou a despencar quase 20% nas mínimas do pregão, no dia seguinte à divulgação do balanço do quarto trimestre.

A companhia enfrentou uma desaceleração no valor transacionado (TPV, na sigla em inglês) na adquirência, que cresceu 5,3% no comparativo anual, a R$ 151 bilhões, depois de ter avançado quase 9% nos três meses anteriores. O movimento foi atribuído ao cenário macroeconômico “desafiador” e a dificuldades internas, como problemas no processo de integração de novos clientes.

Investidores também esperavam mais clareza sobre a distribuição aos acionistas dos proventos oriundos da venda da Linx para a Totvs, concluída no final de fevereiro.

A Stone obteve R$ 3,08 bilhões com a operação, mas disse que definirá apenas em abril se distribuirá os recursos via dividendo ou recompra de ações.

