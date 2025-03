Supermercados brasileiros projetam aumento de até 12% nas vendas na Páscoa

Expectativa é que essa alta compense a queda de 4,5% no consumo observada em fevereiro; Abras destaca que a melhora no mercado de trabalho e o aumento da renda média das famílias são fatores que devem aquecer o consumo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Páscoa é um data é crucial para a comercialização de produtos como ovos de chocolate, bacalhau e azeite



O setor supermercadista brasileiro projeta um aumento nas vendas de 8% a 12% durante a Páscoa de 2024, em comparação ao ano anterior, conforme informações da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Essa data é crucial para a comercialização de produtos como ovos de chocolate, bacalhau e azeite, e a expectativa é que essa alta compense a queda de 4,5% no consumo observada em fevereiro. Marcio Milan, vice-presidente da Abras, ressalta que essa previsão é fundamentada na recuperação do emprego e da renda das famílias, além de estratégias de marketing adotadas pelos varejistas. Embora a valorização do dólar ainda afete os preços, especialmente de itens como massas e azeites, a expectativa é que a maior parte das compras ocorra na última semana que antecede a Páscoa, com um aumento de 20% no movimento dos supermercados no sábado anterior à festividade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Abras também destaca que a melhora no mercado de trabalho e o aumento da renda média das famílias são fatores que devem aquecer o consumo durante a Páscoa. Para enfrentar a alta nos preços, cerca de 65% das redes de supermercados estão planejando promoções específicas. Em fevereiro, o consumo nos supermercados registrou uma queda de 4,25% em relação ao mês anterior. No entanto, ao considerar o acumulado dos dois primeiros meses do ano, houve um crescimento de 2,24%. A redução em fevereiro é atribuída à presença de um dia a menos no mês e ao Carnaval, que ocorreu em março. Apesar dessa queda pontual, o crescimento anual é sustentado por fatores como o aumento do salário mínimo e programas de transferência de renda.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA