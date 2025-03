Trump considera tarifa de 200% sobre bebidas alcoólicas da UE e coloca empresas europeias em alerta

Medida pode comprometer um acordo comercial que existe desde 1997, que garante a isenção de tarifas entre as duas regiões, especialmente em resposta a uma taxa aplicada ao bourbon americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou a possibilidade de implementar uma tarifa de 200% sobre bebidas alcoólicas provenientes da União Europeia, o que gerou apreensão entre consumidores e fornecedores no país. Essa medida pode comprometer um acordo comercial que existe desde 1997, que garante a isenção de tarifas entre as duas regiões, especialmente em resposta a uma taxa europeia aplicada ao bourbon americano. Caso a tarifa seja efetivada, as consequências financeiras seriam consideráveis. A empresa Davide Campari-Milano projetou perdas de 444 milhões de euros, enquanto a Remy Cointreau poderia enfrentar um impacto de 543 milhões de euros. A Pernod Ricard, por sua vez, veria um prejuízo estimado em 1,6 bilhão de euros, e a Diageo teria um impacto de cerca de 1 bilhão de dólares.

Diante da incerteza, especialistas acreditam que as empresas do setor podem começar a acumular estoques de bebidas antes da possível aplicação das tarifas. Importadores de vinhos da UE estão se preparando para essa eventualidade, garantindo espaços em armazéns alfandegados para evitar o pagamento de impostos mais altos no curto prazo. Essa estratégia tem gerado um aumento na demanda por soluções de armazenamento. A transferência da produção para os Estados Unidos não é uma tarefa simples, uma vez que muitas bebidas precisam ser fabricadas em regiões específicas. Embora algumas empresas já possuam fábricas no país, a mudança de local de produção pode ser limitada. Assim, as companhias estão avaliando alternativas para reduzir custos, como a possibilidade de engarrafar localmente e oferecer produtos em tamanhos menores.

Os colecionadores de vinho nos Estados Unidos podem não sentir os efeitos diretos das tarifas imediatamente, já que muitos importadores têm estoques consideráveis. Contudo, uma vez que esses estoques se esgotem, é esperado que os preços das bebidas aumentem, refletindo as novas condições de mercado.

