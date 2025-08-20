Tensão entre Brasil e EUA amedronta bancos nacionais

Declaração de Flavio Dino provocou uma onda de temor no setor, resultando em uma perda conjunta de R$ 41,3 bilhões no pregão de terça-feira

Dirceu Portugal/Estadão Conteúdo



O embate entre Brasil e Estados Unidos ganhou novos contornos após o ministro Flávio Dino mencionar sanções financeiras direcionadas a Alexandre de Moraes eventualmente aplicadas pelos bancos brasileiros. Essa declaração provocou uma onda de tensão no setor bancário nacional, resultando em uma perda de R$ 41,3 bilhões em valor de mercado para os bancos brasileiros no pregão de terça. Instituições como Banco do Brasil e Santander foram particularmente afetadas, registrando quedas acentuadas. A possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky, que visa sancionar Moraes, gera apreensão sobre possíveis represálias contra bancos brasileiros que operam no território americano.

A situação se torna ainda mais complicada, pois envolve uma intersecção de questões políticas e comerciais, levando os departamentos jurídicos das instituições financeiras a analisarem as consequências dessa crise. Especialistas do mercado financeiro indicam que os bancos devem continuar enfrentando dificuldades enquanto a tensão entre os dois países persistir. A expectativa é de que o mercado reaja com cautela, o que pode resultar em uma desvalorização ainda mais acentuada do Banco do Brasil, especialmente por sua condição de estatal e pela recente sanção imposta.

Além disso, a incerteza em relação à regulamentação e a possibilidade de novas sanções tornam o cenário ainda mais desafiador para as instituições financeiras. Elas se veem obrigadas a equilibrar as exigências das autoridades brasileiras com as demandas de tribunais internacionais, o que pode complicar ainda mais suas operações e estratégias de mercado.

