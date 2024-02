Teto de juros do crédito consignado do INSS cai para 1,72% ao mês

Proposta foi apresentada pelo Ministério da Previdência Social e aprovada pelos membros do Conselho Nacional de Previdência Social

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nesta quarta-feira, 28, uma nova redução no teto de juros para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. A taxa máxima cairá de 1,76% para 1,72% ao mês nos empréstimos com desconto em folha e de 2,61% para 2,55% no cartão de crédito consignado. A proposta, apresentada pelo Ministério da Previdência Social, foi aprovada pelos conselheiros do CNPS, com a oposição das instituições financeiras. O objetivo da medida é alinhar os juros do consignado com os cortes na taxa Selic.

Os bancos, no entanto, discordam da redução proporcional à Selic e defendem que o cálculo leve em consideração a variação dos juros futuros com vencimento em dois anos. Diante disso, foi aprovada a formação de um grupo técnico para discutir a metodologia de cálculo, composto por membros do CNPS, incluindo representantes do setor financeiro. O Banco Central e os Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Social serão convidados a participar das discussões sobre a nova metodologia de cálculo dos juros para empréstimos consignados.

