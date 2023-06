Tijolo feito com bagaço do açaí é novidade apresentada em evento de sustentabilidade

Participantes de feira no Xingu receberam dicas de economia e gestão; empreendedorismo sustentável é caminho promissor para novos negócios

Divulgação/Belo Monte Empreende Caroços de acaí são abundantes no Pará, mas apenas 4% acabam aproveitados



O empreendedorismo sustentável ganha cada vez mais força devido às mudanças climáticas e à crise humanitária gerada pela pandemia da Covid-19. Os negócios sustentáveis hoje são preferidos pelos consumidores e investidores, como ficou evidente durante a primeira Feira de Negócios Sustentáveis do Xingu, promovida pela empresa Norte Energia. Um das ideias apresentadas — e que chamou bastante atenção — foi a produção de tijolos a partir dos caroços de açaí, visando criar uma solução sustentável de descarte. No Pará, os caroços dessa fruta são abundantes, mas apenas 4% deles são aproveitados, causando problemas de acúmulo de resíduos. A feira teve como objetivo promover o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável na região do Xingu.

Dezesseis projetos foram selecionados para receber apoio na divulgação das marcas, marketing, gestão de vendas e qualificação técnica dos produtos. Segundo relatório da Allied Market Research, o mercado global de empreendedorismo sustentável e tecnologia verde movimentará mais de US$ 48 bilhões (R$ 228, 88 milhões, na cotação atual) até 2027. Os jovens empreendedores, segundo a organização do programa Belo Monte Empreende, receberam orientação sobre economia e gestão de negócios. Vale destacar que as empresas que adotam a sustentabilidade contribuem para o planeta e, em contrapartida, obtêm vantagens empresariais como aumento da eficiência de produção, redução de desperdícios, diminuição de custos, evitação de multas e incentivos fiscais.