Ministro da Agricultura afirma que governo deve investir R$ 400 bilhões no Plano Safra

Nesta quinta-feira, 22, Carlos Fávaro prometeu que os autores de boas práticas de sustentabilidade no campo receberão um bônus do governo

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na foto, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária



O Governo Federal definiu nesta quinta-feira, 22, que vai investir R$ 400 bilhões no Plano Safra 2023/2024. Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou o valor e prometeu que os autores de boas práticas de sustentabilidade no campo receberão um bônus, uma espécie de premiação do governo, que ainda não foi elaborado. “Precisamos ter critérios para que isso seja, de fato, comprovado para os órgãos de controle e que também seja um estímulo às boas práticas. Estamos fechando isso. É inovador, o que nunca foi feito precisa ser desenhado, com responsabilidade, com transparência”, explicou Fávaro. O ministro também se reuniu com assessores do Ministério da Fazenda para falar sobre a verba destinada ao agronegócio. “Acho que vai [ultrapassar R$ 400 bilhões]. Estamos acertando. O que falta acertar são os últimos detalhes, que são os prêmios para as boas práticas de sustentabilidade feitas pelos produtores brasileiros”, disse o ministro a jornalistas.

De acordo com Fávaro, o Plano Safra também está focado na ampliação de linhas de crédito para a construção de armazéns: “O armazenamento de grãos está no Plano Safra e nas linhas criadas pelo BNDES, dolarizadas com juros mais baratos. Será ampliada a linha de crédito para armazéns também”.