Trader que investiu em PEPE e transformou US$ 3 mil em mais de US$ 7 milhões em um ano; conheça outras moedas para buscar lucro milionário

Trader virou milionário investindo US$ 3 mil em PEPE, mas ativo não vale a pena; conheça as criptos que podem transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões

Pepecoin é uma memecoin (criptomoeda baseada em memes) inspirada no personagem Pepe The Frog



No mês de maio, um trader desconhecido lucrou US$ 46 milhões com a criptomoeda Pepe Coin (PEPE). Sabe como ele fez isso? Simples: comprou na baixa, esperou valorizar e vendeu o investimento no momento de alta dos preços. Mas se quiser mais detalhes, aqui vai a explicação: no dia 15 de abril do ano passado, esse trader gastou US$ 3 mil para comprar 4,9 trilhões de unidades de Pepe Coin. Essa moeda nada mais é que uma “memecoin”, isto é, uma cripto criada em homenagem a um meme da internet. Já na semana passada, quando a cripto atingiu sua máxima histórica pela primeira vez no mês, o trader vendeu 1,41 trilhão de PEPE por US$ 7,4 milhões. Esse número foi muito menos da metade do que ele comprou inicialmente, mas por um preço 246.566% maior.

De acordo com análise da Lookonchain, plataforma que fornece informações detalhadas de transações na blockchain, esse trader ainda tinha 3,5 trilhões de unidades do ativo na carteira, avaliados em US$ 38,9 milhões. Resumindo, seu lucro total em PEPE foi de aproximadamente US$ 46,3 milhões em apenas um ano. Isso representa um ganho de 15.718 vezes seu investimento inicial. Hoje, este número deve ser ainda maior, considerando que a PEPE, mais uma vez, registrou sua máxima histórica. A moeda alcançou US$ 0.0000142 nesta última quarta-feira (22), segundo dados da CoinGecko, e já rendeu até 910.67% só em 2024, fazendo com que um investimento de:

R$50 se tornasse até R$ 505,33;

R$ 100 se tornasse até R$ 1.010,67;

R$ 1000 se tornasse até R$ 10.106,70.

Mas, se você não aproveitou o hype de Pepecoin, não precisa se preocupar. Afinal, existem oportunidades ainda melhores para buscar ganhar dinheiro com criptomoedas:

Não ganhou dinheiro com PEPE? Fique tranquilo: você pode ter essa chance investindo em outras criptomoedas

Você pode não ter feito US$ 46 milhões com US$ 3 mil, mas você pode ter a chance de fazer até R$ 2 milhões partindo de um investimento de apenas 5 mil reais, com criptomoedas que têm fundamento e que não são memes (veja quais). É isso que defende Valter Rebelo, o head de ativos digitais da Empiricus Research, a maior casa de análise financeira independente do Brasil. O especialista em criptomoedas está de olho em um grupo de ativos novos e poucos conhecidos que vêm chamando a atenção dos maiores investidores do mundo. Ele as chama de “alphacoins”.

Segundo suas projeções, essa lista de criptomoedas tem o potencial de valorizar até 400 vezes. Sabe o que isso significa? Que esses ativos podem transformar:

R$ 50 em até R$ 20.000;

R$100 em até R$ 40.000;

R$ 1 mil em até R$ 400.000;

R$ 5 mil em até R$ 2 milhões.

Valter Rebelo fará uma transmissão liberando o acesso a essa lista de moedas assim que voltar da Consensus, o maior congresso do criptomercado. Você pode participar dessa transmissão de forma gratuita no dia 3 de junho. Basta clicar aqui ou no link abaixo e deixar o seu email.

Você pode ser o próximo milionário — se investir nas criptomoedas certas

Pode ser difícil de acreditar que há chances de ganhar até R$ 2 milhões investindo apenas 5 mil reais. No entanto, devo lembrar que lucros dessa magnitude são possíveis com criptomoedas — essa é a beleza desse mercado. Veja algumas das maiores altas registradas no bull market passado, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro em 2021:

Gala (GALA): +45.825% , saindo de US$ 0,001 para US$ 0,47;

Sandbox (SAND): +16.355% , saindo de US$ 0,03 para US$ 6,09;

Polygon (MATIC): +14.553% , saindo de US$ 0,02 para US$ 2,62;

Solana (SOL): +9.441% , saindo de US$ 1,80 para US$175,77.

Nesse mesmo ciclo de alta, apenas uma moeda indicada pela equipe da Empiricus Research fez R$ 3.500 virarem um R$ 1 milhão em apenas 10 meses. Estou falando do ativo Axie Infinity (AXS), indicado em 21 de janeiro de 2021, no relatório “O token que dá jogo”, da Empiricus. Quem seguiu a indicação de compra e manteve o investimento durante todo o ciclo de alta surfou um retorno de mais de mais de 28.471%. Veja:

É claro que retornos passados não são garantia de retornos futuros, e qualquer investimento de ativos de renda variável envolve riscos ao investidor. Mas o objetivo de Valter Rebelo e de sua equipe da Empiricus é justamente identificar os projetos com as maiores chances de valorização, e buscar diluir o risco por meio da diversificação do portfólio. Agora, três anos depois, estamos novamente no período de bull market. Ou seja, no momento mais propício para criptomoedas decolarem — e para você buscar ganhar dinheiro com elas.

Alphacoins: o que são e como elas podem te fazer lucrar no bull market?

Nesse artigo, eu te mostrei logo acima as maiores altas registradas no bull market passado. Sabe o que todas elas têm em comum? Elas vieram de projetos que na época eram desconhecidos, fora do radar da maioria dos investidores. Isso refletia no seu preço, que custava poucos dólares ou até mesmo centavos. É esse tipo de informação antecipada que Valter Rebelo quer te mostrar. Inclusive, é para isso que ele está indo para o maior evento cripto do mundo.

O especialista irá até a Consensus, em Austin, Texas, para falar com donos de exchanges, criadores de criptomoedas e investidores experientes, com um único objetivo: entender quais serão as próximas tendências do mercado e confirmar suas previsões de alphacoins que podem multiplicar por 400 vezes. É dessa informação que você precisa para estar posicionado nas melhores oportunidades antes que todo mundo saiba quais são elas. E por consequência, ter a chance de ganhar uma bolada, e até, quem sabe, fazer o seu primeiro milhão.

Não invista em PEPE: aposte em criptos baratas, confiáveis e com potencial de retorno exponencial

Mas como saber se um projeto é promissor? A resposta é simples: as melhores criptomoedas são aquelas que possuem bons fundamentos, um termo recorrente para o investidor mais experiente. Os fundamentos envolvem a proposta de valor do projeto. Por exemplo, é necessário entender se a economia do token faz sentido, de forma que seu preço reflita o valor do projeto ao longo do tempo. Foi essa a lógica da análise utilizada pelo head de ativos digitais para identificar as alphacoins que podem transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões (veja como ter acesso a elas).

Também é importante saber o mercado em que tal protocolo está inserido (jogos, DeFi, meio de pagamento, dentre outros), e que fatia deste mercado pode ser atendida por determinado protocolo em comparação a soluções do mercado tradicional. O Bitcoin (BTC), por exemplo, possui fundamentos claros. Sua proposta é ser um ativo descentralizado e escasso, que pode ser utilizado tanto como meio de pagamento, quanto para fins de investimento. O que é muito diferente do caso de PEPE e de outras memecoins, que na maioria das vezes não apresentam nenhuma utilidade.

A performance desse tipo de moeda está diretamente ligada ao hype e ao “efeito rede”. Além disso, essas moedas performam de forma incerta, conforme o apetite para o risco do mercado, e não valem a pena o investimento, de acordo com Valter Rebelo. Valter Rebelo não recomenda nenhuma memecoin para quem o acompanha. Afinal, não são só elas que podem entregar ganhos exponenciais. Há outras opções de ativos mais confiáveis, com gatilhos racionais que podem fazê-los disparar, ainda mais diante de um bull market. Para saber como ter acesso a lista de ativos que podem mudar o seu futuro financeiro, é só clicar no botão abaixo, deixar o seu contato e esperar até dia 3 de junho. Você pode se surpreender:

