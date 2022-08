‘Transformei R$ 3.000 em R$ 34.140’: analista choca mercado ao revelar como multiplicou seu dinheiro por mais de 11 vezes

Sala de trading do investidor Rogério Araújo está disponível de graça na plataforma da Vitreo, uma das mais tecnológicas do país

JoelFotos/274 Images/Pixabay Como as operações de day trade se dão em um intervalo de tempo bem curto, a chance de colocar dinheiro no bolso em pouco tempo é alta



Já pensou em multiplicar seu dinheiro por mais de 11 vezes? Foi exatamente isso que esse analista fez nos últimos 176 dias (e ele quer que você faça a mesma coisa). Imagine se você tivesse o poder de multiplicar qualquer quantia de dinheiro em 11 vezes. Se você tem R$ 100 na conta, poderia transformar esse valor em R$ 1.100. Se você fosse comprar um carro por R$ 50 mil, poderia comprar 11 carros transformando seu dinheiro em R$ 550 mil. Bem, existe um analista de ações que fez algo parecido no mercado financeiro. Claro que não é tudo num passe de mágica como nesse exemplo, mas, de fato, esse profissional foi capaz de multiplicar seu dinheiro por 11x.

Mais especificamente, a multiplicação foi de 11,38 vezes. Ou seja: cada R$ 1.000 se transformaram em R$ 11.380. E isso não aconteceu ao longo de décadas de investimentos, mas sim em um intervalo de tempo relativamente curto: apenas 176 dias. É claro que, no mundo dos investimentos, ganhos passados nunca garantem ganho futuro. Além disso, o ideal é sempre diversificar e nunca apostar todas suas fichas em uma única estratégia, mas isso é só para você ter uma ideia do potencial envolvido. E quer saber a melhor parte? Por mais que o analista com esse histórico seja um profissional com mais de 27 anos de experiência na Bolsa de Valores, a verdade é que esse resultado pode ser atingido por praticamente qualquer pessoa. “Praticamente” qualquer pessoa porque você precisa cumprir alguns requisitos se quiser buscar uma multiplicação como essa no seu capital.

Mais especificamente, você precisa:

Ter um CPF válido;

Um computador com acesso à internet;

Algumas horas por semana para aplicar a estratégia;

Comprometimento com esse plano.

Acredite se quiser, o último requisito é o mais importante — e o mais difícil de ser encontrado. Se você tiver comprometimento, essa estratégia pode mudar sua vida financeira (mas não é tão fácil quanto parece). Simplesmente porque não adianta nada entregar uma estratégia vencedora de day trade ou de qualquer outro tipo de forma de buscar uma boa renda extra se você não aplicar o que vai receber. Você precisa, acima de tudo, estar comprometido com a mudança da sua realidade financeira. Seja com essa ou com qualquer outra estratégia. Se não for assim, com comprometimento, você vai continuar pulando de galho em galho, buscando sempre a “dica da vez” e nunca saindo do lugar.

A verdade é que as coisas só mudam quando você adota uma estratégia e a segue por dias, semanas, meses, independentemente do que aconteça. Estou falando aqui com todas as letras: o potencial dessa estratégia realmente é brutal. Você realmente pode multiplicar seu dinheiro por mais de 11 em menos de seis meses. Mas você precisa efetivamente seguir a estratégia, com comprometimento. Se você estiver de acordo com esses requisitos, podemos prosseguir. Vou te mostrar agora em detalhes como o analista Rogério Araujo conseguiu um retorno tão absurdo fazendo day trade com o índice de ações e dólar.

Entenda o que é e por que o day trade tem tanto potencial

Caso você não saiba, o day trade é uma modalidade de investimentos como qualquer outra, mas com a peculiaridade de começar e terminar no mesmo dia. Então, se você compra uma ação e vende no mesmo dia, por exemplo, está fazendo day trade. Como as operações se dão em um intervalo de tempo bem curto, a chance de botar uma boa grana no bolso em pouco tempo é bem alta. Estou explicando isso apenas por desencargo de consciência, porque a verdade é que, se você está lendo isso, tem interesse em finanças e investimentos — o que significa que provavelmente já foi impactado por um anúncio de day trade na internet.

São altas as chances de que você já tenha se deparado com algum vídeo de um trader em uma mansão ou em um carro de luxo, dizendo que ganha de R$ 1.000 a R$ 5.000 por dia com operações simples no celular. Embora alguns realmente ganhem tanto dinheiro a ponto de morar em mansões e comprar carros, a verdade é que muitos desses “traders” são apenas gurus que sobrevivem da venda de cursos com muita teoria e pouca prática. É principalmente aí que se diferencia o trabalho do Rogério.

Na contramão dos gurus, analista mostra de graça e ao vivo como ganhar no day trade

Isso porque diferentemente da maioria dos gurus, Rogério mostra ao vivo suas habilidades de day trade para quem quiser ver (e copiar) o que ele faz. A imagem abaixo é da sala de trading de Rogério, ambiente virtual em que ele realiza as operações que geraram 1.038% de rentabilidade. Sim, essa rentabilidade absurda foi toda conquistada ao vivo, para quem quisesse ver. E as operações ainda não acabaram: todos os dias Rogério está ao vivo, dando para seus seguidores recomendações certeiras de investimentos em day trade. Quando eu digo certeiras, não estou exagerando. Isso porque a taxa de acerto das operações da sala é de 83%. Ou seja, historicamente, a cada 100 operações indicadas por Rogério, 83 dão lucro.

Deu para entender por que o potencial aqui é gigantesco? Mais importante: deu para entender por que a rentabilidade acumulada é de 1.038%? Simplesmente porque, ao longo do tempo, as 83 operações vencedoras vão empilhando lucro em cima de lucro, resultando em uma multiplicação gigantesca. Foi isso que aconteceu desde o início das operações, em setembro — e provavelmente é isso que vai acontecer daqui para frente. A questão é: daqui para frente, você vai ficar de fora da sala ou vai entrar para buscar lucros como esses? Vai ficar só olhando ou vai se comprometer com uma potencial multiplicação brutal no seu patrimônio? Se você quiser embarcar nessa empreitada que pode mudar sua vida financeira em pouco tempo, tenho um convite a te fazer.

Veja como participar de graça da sala de trading

A sala de trading do Rogério está disponível de graça na plataforma da Vitreo, uma das mais tecnológicas do país. Caso você não saiba, a Vitreo faz parte do grupo que foi comprado recentemente pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Ou seja, tem gente bastante grande por trás desse projeto. Não são aventureiros gravando vídeos para o YouTube ou vendedores de curso. Para acessar a sala de trading 100% grátis, é só clicar no link e deixar seu contato. Você receberá imediatamente todas as instruções no seu email. Aí é só começar a investir e pronto: daqui a algum tempo, você já pode estar botando um bom dinheiro na conta apenas com seu computador.

Por que é de graça?

Imagino que você deve estar pensando por que o acesso a algo tão valioso como uma sala de trading que já gerou 1.038% de rentabilidade é gratuito. Esse é um questionamento válido. Aliás, a característica de qualquer investidor bem sucedido é o ceticismo. Eu explico desde já que, sim, essa é uma medida de uma campanha de marketing da Vitreo. Mas diferentemente do que você vê por aí, nada vai ser vendido no final. Na verdade, nada vai ser vendido em momento algum. Marketing nada mais é do que uma forma de divulgar seu trabalho para mais pessoas — potenciais clientes interessados no seu serviço. A Vitreo é uma plataforma de investimentos e oferece o serviço de disponibilizar acesso a ativos do mercado financeiro. Você pode investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, renda fixa, fundos de investimento e até mesmo fundos de criptomoedas — além de, é claro, operar day trade. Todas essas opções vão do gosto e do apetite ao risco de cada um. Você investe no que você quiser dentro da plataforma.

Obviamente, para oferecer esse serviço, a Vitreo precisa atrair pessoas interessadas em investimentos. E é aí que entra a sala de trading. Essa é uma forma simples de gerar valor para quem tem interesse no assunto. Afinal, uma sala de trading com tanto resultado chama bastante atenção e atrai bastante gente.É de propósito. É para chamar a atenção. Não é à toa que a Vitreo foi atrás de um dos maiores profissionais da área para comandar a sala. Além disso, o histórico de renda média que a sala de trading vem gerando é de R$ 4.000 por mês. Esse é o dinheiro que os participantes da sala podem ganhar todos os meses. Imagine milhares de pessoas ganhando em média R$ 4.000 por mês com a sala de trading da Vireo. Isso é algo extremamente benéfico para a imagem da companhia. Além disso, os traders podem reinvestir esse dinheiro em outros veículos da companhia. Ou seja, é uma relação ganha-ganha para todos os envolvidos. Não há por que ficar de fora. Para participar da sala de trading, é só clicar no botão abaixo.

