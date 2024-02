Transição de carreira: este MBA prepara para uma carreira que paga média de R$ 30.500 mensais

Se você quer mudar os rumos profissionais e migrar para o mercado financeiro, o MBA Empiricus pode ser a porta ideal

Freepik Empiricus Research está prestes a abrir vagas para um MBA focado na formação de profissionais para o mercado financeiro



Se você busca fazer uma transição de carreira em 2024 e tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, fique atento. A Empiricus Research está prestes a abrir vagas para um MBA focado na formação de profissionais para o mercado financeiro. O intuito é formar profissionais altamente qualificados e acima da média do mercado, capazes de receber as certificações CGA e CFP e ocupar vagas que podem pagar média de R$ 30.500 por mês. Isso mesmo. Essa é a média salarial para vagas correspondentes a essa qualificação na região de São Paulo. Ou seja, ao se tornar um desses profissionais, você pode conquistar um emprego que pode gerar mais de R$ 300 mil por ano.

Para assistir as aulas inaugurais e entender como funciona o programa, basta clicar neste link. E ao contrário do que você deve estar pensando, você não precisa entender nada de finanças ou de matemática avançada para cursar o MBA. Isso porque, na verdade, a única coisa que você precisa para fazer a formação e adquirir o título de pós-graduação é ter qualquer formação em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. E detalhe: se você não tem ensino superior completo, você também pode cursar o MBA — a única diferença será a certificação recebida no final do curso.

O melhor investimento possível é na sua carreira profissional

Em outras palavras, tudo que você precisa é de dedicação, interesse pelo tema (e pelos salários), e algumas horas da sua semana de dedicação. Ou seja, se você se considera uma pessoa esforçada e tem vontade de poder ganhar um excelente salário, mas não sabe exatamente o caminho para chegar lá — este, provavelmente, é o caminho certo. Digo isso porque essa é, definitivamente, uma oportunidade de alto potencial financeiro que, ao contrário de muitas outras, é acessível a leigos no assunto e até mesmo para pessoas que não tem as melhores condições financeiras. Muitos empresários e investidores de sucesso garantem que os melhores investimentos que fizeram foram em si mesmos. O próprio Warren Buffett, por exemplo, afirma que o melhor investimento que fez na vida foi em um curso de oratória, quando ainda era um jovem dando seus primeiros passos no mercado financeiro.

Da mesma forma que essa qualificação foi fundamental para a carreira dele — e parcialmente responsável pelos bilhões de dólares que ele acumulou —, o MBA da Empiricus pode fazer essa diferença na sua vida. Estamos falando de uma formação técnica, que traz o rigor necessário para formação de um profissional de elite sem tornar o tema inacessível a iniciantes. Seus professores serão os melhores gestores, analistas e economistas inseridos no mercado — ou seja, pessoas que ganham dinheiro atuando na profissão. Eles irão ensinar exatamente o que fazer para ser um profissional disputado ‘a tapa’ pelas principais empresas.

Garanta seu acesso às quatro aulas inaugurais gratuitas do MBA Empiricus

E agora, você pode fazer parte disso. A Empiricus vai liberar as matrículas para o MBA em breve. Além disso, ao assistir as quatro aulas inaugurais, você já recebe um belo certificado de participação para turbinar seu currículo. Obviamente, esse certificado não tem o peso de um MBA no currículo, mas já é um belo cartão de visitas para qualquer posição relacionada ao mercado financeiro. Não importa se você nunca investiu na vida, se quer fazer uma transição de carreira ou se já é um profissional de finanças. Essas quatro aulas e o MBA como um todo são o jeito mais fácil e simples de iniciar nesse mercado — com o objetivo de receber uma média salarial de R$ 30 mil. Por isso, se eu fosse você, faria a inscrição gratuita para assistir às aulas inaugurais agora mesmo. Basta clicar no link abaixo.