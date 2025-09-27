Jovem Pan > Notícias > Economia > ‘Um ou dois setores da economia podem estar abusando de recuperação judicial’, diz Haddad

‘Um ou dois setores da economia podem estar abusando de recuperação judicial’, diz Haddad

Ao discutir sobre medidas para combater a corrupção e fraudes tributárias no país, o ministro da Fazenda declarou que o governo investiga um possível abuso, mas não cita quais segmentos são suspeitos

  • Por Jovem Pan
  • 27/09/2025 12h28
  • BlueSky
@podcast3irmaos / Youtube Fernando Haddad, ministro da Fazenda, durante entrevista a podcast. Foto: @podcast3irmaos via Youtube Fernando Haddad, ministro da Fazenda, durante entrevista a podcast. Foto: @podcast3irmaos via Youtube

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou uma suspeita de que “um ou dois setores da economia” estejam abusando do instrumento da recuperação judicial – processo previsto em lei para socorrer empresas em crises financeiras. “Tem um ‘abusozinho’ do uso da recuperação judicial em alguns setores, que a gente está analisando com mais calma, que nunca teve esse tipo de coisa”, disse Haddad ao ser perguntado sobre uso abusivo de recuperação judicial, citando em seguida que a suspeita existe em cima de “um ou dois setores”.

Ele deu entrevista ao vivo ao Podcast 3 Irmãos, transmitida pela internet. “Tem coisa que você tem certeza que está acontecendo, e tem coisa que você suspeita que está acontecendo”, afirmou o ministro, que não citou quais são os segmentos em que há suspeitas. A fala de Haddad ocorreu em um contexto em que o ministro falava de medidas para combater a corrupção e fraudes tributárias no Brasil. Ele citou a operação da Polícia Federal, na sexta-feira (26) na Refinaria de Manguinhos (Refit), no Rio, que reteve cargas de quatro navios que transportavam óleo diesel do exterior com destino ao Rio de Janeiro e a São Paulo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O chefe da Fazenda repetiu que o governo vai criar uma delegacia na Receita Federal para combater o crime organizado. “Tem que punir, mas tem que sufocar a grana, tem que secar o dinheiro porque se não o negócio se reproduz como se fosse um tumor”, declarou Haddad.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

Leia também

Haddad anuncia que Receita Federal terá delegacia contra crime organizado após força-tarefa contra o PCC
Galípolo afirma que falas de Haddad e Ceron sobre Selic são um 'luxo, gentis, delicadas e educadas'
Banco Central projeta desaceleração do PIB e inflação acima da meta até 2028
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >