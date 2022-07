União Europeia confirma que inflação chegou a 8,6% em 12 meses em junho

Subida de preços se acelerou em relação a maio, quando estava em 8,1% na comparação anual

REUTERS/Yves Herman União Europeia vem enfrentando recordes na inflação



A inflação na zona do euro foi de 8,6% na comparação de 12 meses, confirmou nesta terça, 19, o Eurostat, órgão oficial da União Europeia. A agência de estatísticas já havia divulgado estimativa com o mesmo número no início de julho. Em maio, o índice anual foi de 8,1%. O principal vilão para a subida de preços foi a energia, que contribuiu com 4,19 pontos percentuais para a leitura geral anual; alimentos, álcool e tabaco com mais 1,88 ponto; e serviços, com 1,42 pontos, apareceram na sequência. Em relação aos países, apenas Alemanha e Holanda registraram desaceleração – no primeiro, passou de 8,7% em maio para 8,2% em junho; no segundo, de 10,2% para 9,9%. A Espanha chegou aos dois dígitos pela primeira vez desde 1985, ao marcar 10%. Os níveis mais altos foram na Estônia (22%), Lituânia (20,5%), Letônia (19,2%) e Eslováquia (12,6%). Com a inflação alta, o Banco Central Europeu (BCE) pode determinar a primeira subida da taxa de juros no bloco em 11 anos na próxima quinta, 21.