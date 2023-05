Urgência para votação do novo arcabouço fiscal deve ser aprovada hoje com mais de 300 votos, afirma Haddad

Ministro da Fazenda teceu elogios ao trabalho do relator do projeto, Cláudio Cajado, e afirmou que texto foi aperfeiçoado para atender demandas de outros setores da sociedade

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o Ministro da Fazenda, arcabouço fiscal ajudará o país a enfrentar despesas sem juros abusivos praticados no Brasil



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou o trabalho do relator da proposta do novo arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado (PP), e se mostrou confiante na aprovação do pedido de urgência de votação da medida no Congresso Nacional. O economista afirmou nesta quarta-feira, 17, que Cajado fez um bom trabalho, mantendo uma condução exemplar e civilizada. Ele completou que é difícil conseguir um consenso entre todos os parlamentares, mas todos fizeram concessões para que a medida agradasse a maior parte. “Pelo o que eu li nos jornais, todo mundo diz que o texto foi aperfeiçoado, que atendeu a outros setores da sociedade que foram ouvidos. Portanto, estou confiante que vão aprovar a urgência hoje”, afirmou. Questionado sobre a expectativa da votação, Haddad se mostrou otimista com mais de 300 votos para a aprovação. “Mais de 300 [votos] eu garanto que nós vamos conseguir. Estou falando do mérito, a urgência talvez até mais. O mérito está bem encaminhado, a julgar pelo o que eu ouvi”, pontuou. Cajado apresentou o relatório preliminar do novo arcabouço fiscal na terça-feira, 16. O texto foi renomado “Regime Fiscal Sustentável” e trouxe algumas mudanças em relação ao texto original como a volta do contingenciamento obrigatório e a inclusão de medidas de ajuste para conter o avanço das despesas. Na ocasião, o relator afirmou que o texto representa o consenso de negociações entre legendas e o governo.