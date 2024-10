Usuários enfrentam dificuldades em transferências por PIX nesta manhã

De acordo com a plataforma Downdetector, o número de reclamações atingiu um pico significativo às 10h48

Nesta segunda-feira (14), o sistema de pagamentos instantâneos conhecido como Pix enfrenta dificuldades operacionais, com muitos usuários relatando problemas ao tentar realizar transferências em várias instituições financeiras. A situação gerou preocupação entre os clientes, que buscam soluções para as falhas. De acordo com a plataforma Downdetector, o número de reclamações atingiu um pico significativo às 10h48. O Itaú, um dos principais bancos do país, confirmou a instabilidade no funcionamento do Pix e informou que está monitorando a situação em conjunto com o Banco Central.

A instituição recomendou que os clientes evitem tentar refazer transações que apresentem erro. Além disso, aguarda-se uma declaração do Banco Central para esclarecer a situação e informar sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver os problemas enfrentados pelos usuários.

