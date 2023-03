Usuários enfrentam fila de cerca de duas horas para saque de ‘dinheiro esquecido’ em bancos

Nas redes sociais, relatos mostravam quase 300 mil interessados na fila; Banco Central estima que 38 milhões de brasileiros têm valores a receber

Pixabay/Reprodução Total a ser devolvido ultrapassa a marca de R$ 6 bilhões



Milhares de pessoas interessadas em sacar valores esquecidos enfrentam grandes filas na manhã desta terça-feira, 7. O Banco Central liberou a retirada de valores hoje e a estimativa é de que 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas tenham R$ 6 bilhões “esquecidos” para resgatar. As filas começaram já no acesso ao Sistema Valores a Receber (SVR) do Banco do Brasil. Segundo prints divulgados por usuários, a fila chegava a quase 300 mil pessoas, com o tempo de espera superando duas horas. Em alguns casos, o sistema pede para que o usuário retorne em outro momento.

Para resgatar o dinheiro, é necessário acessar a página de consulta do governo. Para acessar, é necessário informar data de nascimento e CPF (Pessoas físicas) ou CNPJ e data de abertura do negócio (Pessoa jurídica). caso existam valores a serem recebidos, o sistema iniciará o processo, encaminhando o usuário para uma nova página. Depois de esperar na fila, é necessário fazer login com uma conta gov.br e ter o selo de segurança nível prata ou ouro. Depois disso, será necessário aceitar os termos de ciência, sendo encaminhado para a tela que informa o montante a receber, bem como a origem dos valores. Por fim, será necessário solicitar a devolução dos valores, informando uma chave Pix para o procedimento.

Veja reclamações dos usuários:

*****Pelo menos conseguiu entrar na fila… Porque eu não passei nem perto… Defeitos? Dezenas!!! O primeiro foi não disponibilizar o valor já na consulta, pra gente saber se vale a pena esse estresse 🤬🤬🤬🤬🤬 https://t.co/kp3XPG8Wam pic.twitter.com/WcjduCGPQq — *****Eve Shiny Happy People (@Evelingmail) March 7, 2023

fui entrar no site do governo pq o cpf da minha mãe tem valores a receber e simplesmente esse é o tamanho da fila

gente, que isso?? um filme? pic.twitter.com/RHwTh7Jwzh — m! (@yennefersz) March 7, 2023

Valores a receber liberou consulta hoje e tem apenas 163.810 pessoas na minha frente na lista de espera pic.twitter.com/Y4DpZxqpf0 — Trava na pose 🔅 (@travanapoose) March 7, 2023

a fila do sistema de valores a receber ta quase pior que a do show do rbd — larix 🐯❤️ (@sarilapinho) March 7, 2023

Banco Central tem fila na internet de gente querendo receber valores e sistema pede para que as pessoas voltem mais tarde. #ValoresAreceber #BancoCentral pic.twitter.com/j4gLPHg59Y — flaviofachel 📺 (@flaviofachel) March 7, 2023