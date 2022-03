Usuários relatam instabilidades no app do Nubank nesta sexta-feira

Clientes apontaram problemas para fazer transferências via PIX, consultar o saldo da conta, dificuldades para acessar a fatura do cartão de crédito e fazer login no aplicativo

Divulgação Aplicativo do Nubank apresentou problemas nesta sexta



Clientes do Nubank relatam instabilidades no aplicativo do banco nesta sexta-feira, 4. Nas redes sociais, usuários apontaram problemas para fazer transferências via PIX, consultar o saldo da conta, dificuldades para acessar a fatura do cartão de crédito e fazer login no aplicativo. O DownDetector, site que fornece informações em tempo real sobre o status de vários serviços, detectou um pico de notificações sobre o banco nesta tarde, com início por volta das 10 horas. A Jovem Pan entrou em contato com a Nubank, mas ainda não obteve retorno. No Twitter, a empresa respondeu alguns clientes e afirmou que o sistema está apresentando oscilações. “Identificamos oscilações em alguns serviços, mas não se preocupe, nosso time especialista está trabalhando a todo vapor para resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível”, informou.

@nubank o que está acontecendo??? não consigo acessar meu saldo nem pagar conta pelo app 😥 — Alpin Montenegro 🧬🐅🧜🏾‍♀️🎲 (@BlackAutie) March 4, 2022

@nubank Não estou conseguindo visualizar e muito menos movimentar o saldo da minha conta PJ. Meu aplicativo está atualizado, então não sei o que pode ser. — Ana Beatriz Omuro • 大室 ビア 📖 (@biaomuro) March 4, 2022

Precisando do meu dinheiro urgente e o @nubank SUMIU com tudo da minha conta

A fatura do cartão tá lá né? Cobrança não some mas meu dinheiro tá onde???? — Vink #TeamLinn (@vink_tatu) March 4, 2022