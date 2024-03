Vale planeja contratar empresa de recrutamento para selecionar novo CEO

Eduardo Bartolomeo, CEO da mineradora, ficará no cargo até dezembro de 2024 e em 2025 ajudará no processo de transição para um novo presidente

A Vale planeja contratar uma empresa de recrutamento ainda em 2024 para elaborar uma lista com três possíveis candidatos à presidência da empresa. Eduardo Bartolomeo permanecerá como CEO da mineradora até o final deste ano e auxiliará na transição para o novo CEO em 2025, conforme decidido pelo conselho de administração na sexta-feira, 8. O conselho de administração, composto por 13 membros, sendo oito independentes e cinco vinculados a acionistas de referência, terá a responsabilidade de escolher o novo presidente da Vale se a decisão final for tomada até abril do próximo ano. O mandato atual desses membros começou em 2023 e terminará em 2025.

Entre os membros do conselho de administração da Vale estão Daniel André Stieler, presidente do conselho, Marcelo Gasparino da Silva, vice-presidente, André Viana Madeira, representante dos funcionários, Douglas James Upton, conselheiro independente, Fernando Jorge Buso Gomes, conselheiro, João Luiz Fukunaga, presidente da diretoria executiva, José Luciano Duarte Penido, conselheiro independente, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, conselheiro independente, Manuel Oliveira, conselheiro independente, Paulo Hartung, conselheiro independente, Rachel de Oliveira Maia, conselheira independente, Shunji Komai, conselheiro, e Vera Marie Inkster, conselheira independente. Cada um com sua experiência e contribuição para a empresa.

