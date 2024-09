Vale recupera R$ 13 Bilhões em valor de mercado impulsionado por valorização nas ações

Movimento positivo ocorreu após a divulgação de um pacote de estímulos econômicos por parte da China, que animou o mercado

A Vale viu um aumento significativo em seu valor de mercado, recuperando R$ 13 bilhões e alcançando um total de R$ 274 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado por uma valorização de 4,88% nas ações da empresa, que agora estão cotadas a R$ 60,34. O movimento positivo ocorreu após a divulgação de um pacote de estímulos econômicos por parte da China, que animou o mercado. O Bradesco BBI elogiou a mineradora, ressaltando seu progresso em iniciativas de sustentabilidade e seu compromisso em aumentar a produção de minério de alto teor. O banco recomendou a compra das ações da Vale, estabelecendo um preço-alvo de US$ 15 para os American Depositary Receipts (ADRs) que são negociados na Bolsa de Nova York.

Além da Vale, outras empresas do setor mineral e siderúrgico também apresentaram valorização. A CSN, por exemplo, teve um aumento de 9,39% em suas ações, enquanto a Usiminas registrou um ganho de 6,03%. Esses resultados refletem um otimismo generalizado no setor, impulsionado pelas expectativas de recuperação econômica. A Bradespar, que é uma das principais acionistas da Vale, também se beneficiou desse cenário, com suas ações subindo 4,32%.

Publicado por Sarah Américo

