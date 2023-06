Valor extra do Bolsa Família começa a ser pago para beneficiários; confira calendário

Governo reestruturou o programa para incluir quantia adicional para crianças entre 7 e 18 anos que estiverem na escala, mulheres grávidas e lactantes

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 21 milhões de famílias receberão a quantia total de R$ 14,97 bilhões



A partir desta segunda-feira, 19, famílias cadastradas no programa Bolsa Família começarão a receber o valor adicional de R$ 50 para cada criança entre 7 e 18 anos que estiverem na escala, mulheres grávidas e lactantes na composição familiar. A quantia se somará ao benefício mínimo mensal de R$ 600. Na prática, uma família com três filhos menores de seis anos pode receber R$ 1.050, por exemplo. O pagamento do benefício seguirá o Número de Identificação Social (NIS). Confira o calendário abaixo. Com os acréscimos, o valor médio a ser recebido no programa será de R$ 705,40. Em junho, mais de 21 milhões de famílias receberão a quantia total de R$ 14,97 bilhões.

O Palácio do Planalto defende o Bolsa Família como um instrumento para a “redução da pobreza, de combate à fome e de promoção da educação e da saúde”. Por isso, em nota, o governo também estabelece a volta de condicionantes para acesso aos pagamentos, como a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes das famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-Natal para gestantes e a vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O Bolsa Família é um programa voltado para famílias em vulnerabilidade econômica e social. A primeira versão do programa social foi lançada em outubro de 2003, quando o Lula assinou a Medida Provisória para a criação do benefício. Para receber, é preciso atender a critérios, como ter renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza e ter os dados atualizados no Cadastro Único, por exemplo.