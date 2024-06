Valorização de 39.900%? Veja as criptomoedas menores que podem se multiplicar por 400 vezes após aprovação dos ETF de Ethereum (ETH)

Mercado de criptomoedas vive sequência de boas notícias e as maiores beneficiadas são as moedas menores, que tendem a se valorizar mais que o Bitcoin e o Ethereum

Kanchanara/Unsplash Exchange-traded funds (ETFs) são fundos de investimento negociados em bolsa, como se fossem uma ação



O dia 23 de maio marcou (mais) um dia histórico para o mercado de criptomoedas em 2024. Depois da aprovação dos ETFs de Bitcoin em janeiro, foi a vez da SEC aprovar a criação de ETFs de Ethereum nos Estados Unidos. Basicamente, os exchange-traded funds (ETFs) são fundos de investimento negociados em bolsa, como se fossem uma ação. Em primeiro lugar, a aprovação deles pela SEC (o equivalente à CVM no Brasil) permite um fluxo de investimento muito maior para as criptomoedas.

Isso acontece porque diversos investidores — inclusive os mais tradicionais – podem investir em criptomoedas de maneira mais fácil e por meio das maiores corretoras do mundo. Mas não é só isso: as aprovações pela SEC dão mais credibilidade e respaldo ao mercado cripto como um todo, que ainda era visto com desconfiança por investidores mais conservadores e menos arrojados.

Ethereum pode chegar a US$ 10 mil?

Para se ter ideia do quanto a aprovação do ETF pode ser benéfica para o Ethereum, vejamos o exemplo do Bitcoin. O ETF da principal criptomoeda do mercado foi aprovado em 10 de janeiro. Nos primeiros 12 dias, o BTC caiu cerca de 15%. Mas, depois que o fluxo de investimentos começou a entrar de fato na criptomoeda, o BTC teve um salto de 85% de 22 de janeiro a 13 de março, quando bateu sua máxima histórica de US$ 73,1 mil.

Segundo o especialista em criptomoedas da Empiricus, Valter Rebelo, o desenrolar deve ser muito parecido no caso do Ethereum. A moeda sobe cerca de 2,7% desde a aprovação dos ETFs até o fechamento do último domingo (26). Mas, assim que as burocracias forem resolvidas e os ETFs começarem a ser negociados, o que deve ocorrer nas próximas semanas, a tendência é que o Ethereum dispare e atinja a máxima histórica ao longo do ciclo. “Estou com expectativa de que o Ethereum chegue a US$ 10 mil neste ciclo. Quem sabe até acima disso”, afirmou Rebelo. Apesar disso, o Ether está longe de ser a criptomoeda com maior potencial do ciclo (abordaremos isso mais adiante).

Criptomoedas vivem maré ‘quase perfeita’

O especialista vê o cenário “quase perfeito” para as criptomoedas, que se “tornam inevitáveis em uma perspectiva política e regulatória”. Adicionalmente, a provável queda nos juros norte-americanos, prevista para o segundo semestre de 2024, faz com que os investidores saiam da renda fixa para investir em ativos de risco, como é o caso das criptomoedas. “Este é o gatilho crucial e final para este bull market de 2024”, afirmou Rebelo. Em resumo, as criptomoedas vivem uma maré de boas notícias que poucas vezes foram vistas neste mercado. São elas:

O halving do bitcoin , principal evento do mercado que ocorreu em abril;

A aprovação dos ETFs ; e

A provável queda de juros nos Estados Unidos

No entanto, apesar do bom prognóstico para o Bitcoin e o Ethereum, não são nessas moedas que estão os grandes potenciais de valorização. Pelo grande valor de mercado – especialmente do BTC –, essas duas criptomoedas teriam que atingir valores estratosféricos para se multiplicar por 10, 50 ou até 100 vezes. Essas multiplicações já ocorreram em proporções até maiores na história das duas principais criptomoedas do mundo. Mas, agora, a situação é outra.

Algumas criptomoedas podem transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões

Isto posto, você consegue imaginar onde estão os grandes potenciais de valorização neste momento? Caso tenha pensado nas criptomoedas menores, acertou. E, algumas delas podem subir até 39.900%, transformando cada R$ 5 mil investidos em até R$ 2 milhões. A estimativa é de Valter Rebelo, da Empiricus, que vai ao maior evento de criptomoedas do mundo em Austin, no Texas, conversar com os grandes nomes do para trazer ao Brasil as melhores oportunidades de investimento.

Embora o número possa parecer irreal, outros ciclos já ofereceram ganhos muito superiores. Depois do halving que ocorreu em 2016, as criptomoedas menores valorizaram cerca de 136.000%. Ou seja, a média de todas elas, contando os acertos e erros, faria apenas R$ 750 virarem R$ 1 milhão, enquanto quem investiu no Bitcoin recebeu “apenas” R$ 60 mil. Depois do halving que ocorreu em 2020, as moedas menores subiram, na média, 17.555%. E é claro que as criptomoedas “certas” se valorizaram muito mais do que isso.

Neste ciclo citado acima, por exemplo, a equipe de Valter Rebelo recomendou no relatório “O Token que dá jogo”, em 16/01/2021, a criptomoeda AXS, que transformou R$ 3.500 em R$ 1 milhão em apenas 10 meses. Isso significa que:

R$ 1 mil reais viraram R$ 285 mil;

R$ 5 mil reais viraram R$ 1,42 milhão; e

R$ 10 mil reais viraram R$ 2,85 milhões nesse período.

O último halving do Bitcoin ocorreu no dia 22 de abril. Portanto, há um grande otimismo entre os investidores de que estamos no início de um ciclo de alta das criptomoedas menores, período que é chamado de altseason. Desde o início de 2023, o Bitcoin já disparou mais de 300% e o Ethereum mais de 200%. Uma das criptomoedas menores recomendadas por Rabelo atualmente, por exemplo, subiu 12.720% neste mesmo período. Esta valorização teria sido suficiente para transformar R$ 1 mil em mais de R$ 128 mil.

É claro que retornos passados não são garantia de lucros futuros, mas tudo indica que o ciclo está só no começo. E essa é uma opinião unânime entre os especialistas do mercado cripto – basta um Google para confirmar isso. Por isso, como abordei anteriormente, o especialista da Empiricus Research, Valter Rebelo, vai viajar a Austin, no Texas, para conversar com os principais nomes do mercado no Consensus Festival, maior evento de criptomoedas do planeta. A missão dele é justamente buscar essas criptomoedas com maior potencial do ciclo: aquelas mais prováveis de transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões.

Especialista vai apresentar lista com as moedas de maior potencial do ciclo; garanta sua vaga

Com mais de 500 palestrantes, o Consensus é famoso por apresentar e até ditar as tendências do mercado de criptomoedas, com apresentação de projetos e ideias capazes de impulsionar os ativos. E é por isso que a equipe de Rebelo estará por lá. Para buscar as grandes oportunidades e trazer para o Brasil. “Quem investiu R$ 3.500 em apenas uma das nossas indicações e manteve o investimento ficou milionário em 10 meses. Agora, eu estou embarcando para o maior evento do mercado de criptomoedas no mundo para revelar o nome dos projetos que podem multiplicar por até 400x o valor investido”, afirma Valter Rebelo.

Assim que voltar para o Brasil, depois de conversar com as maiores mentes do mercado de criptomoedas, o especialista vai revelar para todos os investidores interessados como acessar as criptomoedas com maior potencial do momento. O evento está marcado para o dia 3 de junho, às 19h, e será transmitido de forma 100% online e gratuita. É um caso de ganha-ganha: o investidor poderá ter acesso às melhores recomendações dentre as mais de 20 mil opções existentes no mercado. Para a Empiricus, é a chance de continuar sendo referência em indicações para os investidores. Mas nunca é demais lembrar: por se tratarem de moedas com baixo valor de mercado, elas tendem a começar a disparar assim que forem divulgadas.

Para acessar a live gratuita de Valter Rebelo no dia 3 de junho, e ter a chance de buscar até R$ 2 milhões com um investimento de apenas R$ 5 mil, é simples: basta clicar neste link ou no botão abaixo e se cadastrar. Em instantes você receberá as informações para participar da live gratuita.

