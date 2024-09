SUS reforça apoio a estados afetados pela queimadas

Nesta segunda-feira (16), o presidente se reunirá com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir mais ações frente à emergência climática que o país vive

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula divulgou no último domingo (15), que 52 inquéritos estão abertos para investigar os incêndios



A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) vai ampliar sua atuação em estados e cidades mais afetados pelas queimadas no Brasil. A medida é uma resposta à crescente preocupação com os focos de incêndio em várias regiões do país. Apesar das chuvas recentes em algumas cidades do Estado de São Paulo, como Presidente Prudente, Botucatu, Sorocaba, Piracicaba e a Baixada Santista, a Defesa Civil alerta que o risco de incêndios persiste, especialmente em áreas como Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

A partir de hoje, equipes da Força Nacional do SUS realizarão visitas aos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Esta mobilização, solicitada pelo Ministério da Saúde, visa avaliar a situação e apoiar gestores estaduais e municipais. Segundo o Ministério, a ação ocorrerá em três níveis: orientação e organização da rede assistencial, expansão da oferta de pontos de hidratação e, se necessário, uso de hospitais de campanha para ampliar as estruturas existentes.

Na última sexta-feira, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reuniram-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir a crise climática no estado. Trindade destacou que a prevenção é a palavra-chave para ambos os ministérios, que trabalharão em conjunto com governos estaduais e municipais em um plano de mitigação, adaptação e transformação. No domingo (15), o presidente Lula sobrevoou o Parque Nacional de Brasília, afetado por um grande incêndio, e afirmou nas redes sociais que o governo federal está colaborando com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal no combate às chamas.

Lula também mencionou que a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos contra os responsáveis por crimes ambientais. Nesta segunda-feira (16), o presidente se reunirá com a ministra do Meio Ambiente para discutir mais ações frente à emergência climática.

*Com informações da repórter Soraya Lauand

Matéria produzida com auxílio de IA